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Пожар, угрожавший жилым домам в Гагре, потушен за минувшую ночь

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В Абхазии
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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (79)
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Пожарные и местные жители объединились в тушении нового очага возгорания в районе старой Гагры, который появился к утру субботы 9 января.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Пожар, приблизившийся накануне до ста метров к жилым домам в Гагре, потушен за минувшую ночь, сообщил начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района Давид Бганба. 

Бганба также добавил, что к утру 9 января был зафиксирован еще один очаг возгорания выше старой Гагры. В борьбе со стихией объединились пожарные и местные жители. 

"Ночь прошла спокойно. Дотушили несколько очагов возгорания, но под утро пламя появилось в новом месте в районе старой Гагры и оно распространяется. Подхода техники нет. Туда поднялись спасатели и местные жители, пытаются потушить вручную", - отметил он. 

Бганба уточнил, что протяженность огненной линии в Жоэкварском ущелье к ночи пятницы 8 января составляла пять километров. К утру распространение огня, спускавшегося вниз к автодороге, остановилось, но продолжает движение на возвышенность.

© Foto / @dblinov_photo_moscow
Пожарные расчеты МЧС продолжат нести службу у мест возгорания в Гагре

Как уточнили в пресс-службе МЧС Абхазии, на месте работают четыре пожарных отделения и в жилом секторе расставлены пожарные посты. Интенсивность пожара снизилось. Очаги в основном расположены в горной части местности, в прибрежной зоне их уже нет. 

Пожары также были зафиксированы днем ранее в селах Меркула и Адзюбжа Очамчырского района, где горело семь гектаров леса. По словам пресс-секретаря МЧС Романа Лабия, спасатели потушили возгорания. 

В Гулрыпшском районе 8 января загорелись кустарники на площади около 300 квадратных метров. Пламя удалось потушить. 

Лесной пожар разгорелся пять дней назад на дальних отрогах в окрестностях Гагры. К утру 6 января огонь спустился к республиканской автотрассе Псоу-Ингур и стал причиной камнепада. Затем сложная ситуация с возгораниями была отмечена недалеко от санатория "Москва", но к вечеру пожар взяли под контроль, затем пошел дождь.

© Видео @dblinov_photo_moscow
Утро после пожара: что происходит в Гагре

К вечеру 7 января огонь в Гагре подобрался к жилым домам на расстояние в 150 метров, власти города заявили о готовности эвакуировать жителей домов в случае необходимости. Сухостой и подлесок горели на площади около шести гектаров. На ликвидацию пожара были направлены четыре пожарных, одно спасательное отделение ПСО Гагры и одно пожарное отделение ПСО Сухума. 

В первых числах января лесные пожары общей площадью 45 гектаров были зафиксированы в горах Гудауты. После четырех дней борьбы с огнем очаги удалось локализовать.

В МЧС республики отмечают, что причина лесных пожаров – человеческий фактор, а природных источников возникновения лесных пожаров в Абхазии сейчас нет. Люди, стремясь очистить свои владения от сухой травы, поджигают ее, после чего ветер распространяет огонь. 

Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что единичные локальные пожары отмечены в Галском и Очамчырском районах.

 

Темы:
Лесные пожары в Абхазии (79)

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