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Ремонтные бригады приступили к ликвидации аварии на ВЛ "Псоу 220"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (79)
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Sputnik Абхазия
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Авария на ВЛ "Псоу 220" произошла утром в субботу 9 января, в результате чего обесточена значительная часть территории Абхазии от Сухума до Псоу.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Ремонтные бригады "Черноморэнерго" обнаружили повреждение на воздушной линии "Псоу 220" и приступили к ликвидации аварии, сообщается на страничке РУП в Facebook.

Как уточнили в пресс-службе "Черноморэнерго", причиной аварии стали лесные пожары в Гагрском районе.

Ориентировочное время устранения последствий аварии оценивается в два с половиной часа. Отмечается, что работы осложнены труднодоступностью места аварии.

© Foto / РУП "Черноморэнерго"
Поврежденные линии

Авария на ВЛ "Псоу 220" произошла в 7:04 утра субботы 9 января, в результате чего без света осталась значительная часть территории Абхазии от Сухума до Псоу.

Темы:
Лесные пожары в Абхазии (79)

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