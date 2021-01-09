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Учения МЧС на озере Рица

Без пожарных: службы МЧС Абхазии проведут зимние учения на Рице

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210109/1031591679/Bez-pozharnykh-sluzhby-MChS-Abkhazii-provedut-zimnie-ucheniya-na-Ritse.html

В учениях спасителей МЧС Абхазии с использованием вертолета примут участие кинологическая и горноспасательная службы, водолазы, минеры и подразделение лыжников.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Службы МЧС Абхазии проведут учения на территории Рицинского реликтового национального парка в воскресенье 10 января, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

"Завтра у нас будут плановые зимние учения на территории Рицинского нацпарка. В нем примут участие кинологическая и горноспасательная службы, водолазы, минеры, медики, подразделение лыжников. Это основные силы, которые должны зимой спасать людей", - отметил он.

Как уточнил министр, однодневные учения пройдут около ста сотрудников ведомства с использованием вертолета и катеров.  

Квициния также прокомментировал мнение некоторых граждан, которые выражают недовольство в социальных сетях по поводу того, что сотрудники МЧС проходят учения во время бушующих пожаров в стране. По словам министра, пожарные не будут участвовать в этих учениях, они занимаются тушением возгораний, но при этом существует ряд других служб министерства, которым нужно периодически проходить подобные учения для оттачивания навыков.

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