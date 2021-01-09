Без пожарных: службы МЧС Абхазии проведут зимние учения на Рице

В учениях спасителей МЧС Абхазии с использованием вертолета примут участие кинологическая и горноспасательная службы, водолазы, минеры и подразделение лыжников.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Службы МЧС Абхазии проведут учения на территории Рицинского реликтового национального парка в воскресенье 10 января, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

"Завтра у нас будут плановые зимние учения на территории Рицинского нацпарка. В нем примут участие кинологическая и горноспасательная службы, водолазы, минеры, медики, подразделение лыжников. Это основные силы, которые должны зимой спасать людей", - отметил он.

Как уточнил министр, однодневные учения пройдут около ста сотрудников ведомства с использованием вертолета и катеров.

Квициния также прокомментировал мнение некоторых граждан, которые выражают недовольство в социальных сетях по поводу того, что сотрудники МЧС проходят учения во время бушующих пожаров в стране. По словам министра, пожарные не будут участвовать в этих учениях, они занимаются тушением возгораний, но при этом существует ряд других служб министерства, которым нужно периодически проходить подобные учения для оттачивания навыков.

Читайте также: