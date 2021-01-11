Координационный штаб Абхазии рекомендовал ввести допмеры против COVID-19

Решение о продлении действия ограничительных и введении дополнительных мер принимает президент республики Аслан Бжания.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Координационный штаб Абхазии рекомендовал президенту принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.

Среди прочего, члены штаба рекомендуют закрыть до 15 февраля все объекты питания, разрешив работу только тех объектов, которые будут работать на вынос.

Было предложено ужесточить ограничительные меры в общественном транспорте. Так, по рекомендациям Координационного штаба, ношение масок в маршрутках должно стать обязательным для населения. На перевозчика также возлагается обязанность оказывать услугу только гражданам в масках.

Кроме того, было рекомендовано снова ввести ограничения на работу вещевых и продуктовых рынков, согласно графику администраций районов.

24 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому ограничительные меры были продлены до 12 января 2021 года. Распоряжение было подписано на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

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