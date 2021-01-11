COVID-19 подтвержден у министра иностранных дел Абхазии

Глава внешнеполитического ведомства находится на самоизоляции и чувствует себя нормально.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове сообщил на своей странице в Facebook о положительном результате на тестирование коронавирусной инфекции.

"Сегодня я получил положительный результат на COVID-19. Чувствую себя нормально, нахожусь на самоизоляции. Не болейте, берегите себя и своих близких!" - говорится в публикации.

По данным главного санитарного врача республики Людмилы Скорик, в Абхазии по состоянию на 11 января более двух тысяч человек переносят активную стадию заболевания COVID-19.

С 8 января в московской клинике проходит лечение премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, у которого диагноз подтвердился 30 декабря.

27 декабря коронавирус был выявлен и у президента Абхазии Аслана Бжания.

Читайте также: