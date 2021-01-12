Сформированы сводные бригады врачей для работы в Гудаутском ковид-центре

В Абхазии по состоянию на 11 января более двух тысяч человек переносят активную стадию заболевания COVID-19.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии сформировало сводные бригады врачей для работы в Гудаутском госпитале на ближайшие два месяца, сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании оперштаба была озвучена проблема нехватки медперсонала во всех лечебных учреждениях, так как во многих из них открыты ковидные отделения.

"Но мы все обязаны большее внимание уделить именно главному ковидному центру. Обеспечить медиками в первую очередь отделение реанимации в Гудаутской ЦРБ, где тяжелее всего", - отметил Тамаз Цахнакия.

Замминистра Алхас Конджария отметил, что списки всех медиков уже готовы и представлены руководителям больниц.

"В случае если кто-то из врачей по объективным причинам не может поехать на дежурство, главврачи обязательно должны уведомить об этом Оперштаб и по возможности заменить специалиста", - отметил Алхас Конджария.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 11 января составляет 9961 человек. 142 летальных случая. Выздоровели 7506 человек.

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