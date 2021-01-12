Новый режим работы рынков Сухума введен из-за COVID-19

Президент Абхазии подписал распоряжение о продлении ограничительных мер из-за COVID-19 до 10 февраля. Ограничения касаются в том числе работы продуктовых и вещевых рынков.

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Глава Сухума Беслан Эшба установил график работы Сухумского городского центрального рынка и государственного вещевого рынка "Торговый комплекс "Сухумприбор", об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте администрации города.

Сухумский городской рынок будет работать два раза в неделю - в четверг и субботу, а вещевой рынок "Сухумприбор" будет открыт во вторник и воскресенье.

Департаменту по управлению и организации дорожного движения администрации Сухума требуется усилить работу по контролю за соблюдением ранее введенных правил по перевозке пассажиров в общественном транспорте.

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Санитарно-эпидемиологической станции должны организовать ежедневную дезинфекцию общественного транспорта и рынков.

Администрации Сухума и всем структурным подразделениям поручено освободить до 10 февраля от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы работников старше 60 лет и тех, у кого дети дошкольного и школьного возраста (1-4 класс включительно).

Оставшиеся работники и посетители администрации обязаны соблюдать масочный режим. Распоряжение вступило в силу с момента его подписания.

Президент Абхазии продлил ограничительные меры из-за COVID-19 в Абхазии до 10 февраля 2021 года. Запрещена деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций, деятельность учреждений культуры, фитнес центров, тренажерных залов, СПА-салонов, саун. Запрещено и проведение свадебных, торжественных, праздничных и ных массовых мероприятий. Общепиту разрешено работать только навынос.

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