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МЧС: общая площадь лесных пожаров в Абхазии составила три тысячи гектаров

© Sputnik / Авидзба Бадрак
В Абхазии
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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (87)
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В течение нескольких недель с середины декабря по 10 января в Абхазии боролись с лесными пожарами почти во всех районах республики.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Общая площадь лесных пожаров в Абхазии составила три тысячи гектаров, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на пресс-конференции в среду 13 января.

Он рассказал также, что с 7 декабря по 10 января пожарные выезжали на тушение 68 раз.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пожар от замыкания и помощь России: Квициния оценил ситуацию с пожарами в Абхазии

По данным МЧС, из-за пожаров в Галском районе сгорело два дома. Погодные условия там были непростые, из-за ветра пошел верховой огонь. Тем не менее пожарные сделали все возможное, чтобы потушить пожар, сказал министр.

В Гагрском районе пожары были в нескольких местах, подъездов к пожарам не было, заметил Квициния. Несмотря на эти условия, удалось потушить возгорания, для этого привлекли дополнительные силы.

Если бы не проливные дожди, справиться с пожарами было бы невозможно, сказал глава МЧС.

"Я доволен своими сотрудниками, они сделали все возможное, никто не сидел и не ждал дождя. Многие сотрудники не спали по несколько суток", - подчеркнул Лев Квициния.

Глава МЧС заметил, что причины возникновения пожаров - человеческий фактор. Люди часто безответственно обращаются с огнем, что приводит к подобным пожарам.

Квициния не считает, что лесные пожары возникают из-за того, что кто-то специально занимается поджогами, однако исключать такую возможность он не стал.

Темы:
Лесные пожары в Абхазии (87)

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