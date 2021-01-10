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Дождь потушил все пожары в Абхазии

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (84)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210110/1031594498/Dozhd-potushil-vse-pozhary-v-Abkhazii.html

Накануне министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния совершил облет точек возгорания от Сухума до Псоу и сказал, что ситуация с пожарами не угрожает населению.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Благодаря дождю все пожары потушены, сообщил Sputnik пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Роман Лабия.

"Дожди пошли, и пожары полностью потушены. Министр сказал, что ситуация в принципе была управляемой и контролируемой. Также сегодня были возгорания в Очамчырском районе, они тоже потушены. Площадь пожаров еще до конца не известна", - сказал Лабия.

Лесные пожары в Абхазии стали разгораться с середины декабря. Несколько недель МЧС республики боролось с огнем почти во всех районах республики. Ситуацию взял под личный контроль президент Аслан Бжания.

Всю неделю с 4 до 10 января пожары полыхали и в Гагрском районе. Особенно сложная ситуация с возгораниями была отмечена недалеко от санатория "Москва", огонь спустился к республиканской трассе и даже стал причиной камнепада. Спасатели круглосуточно несли службу на местах, не давая огню распространиться на дома.

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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (84)

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