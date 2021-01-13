"Друзья" майнеров: кто помогает криптобизнесменам работать в Абхазии

Деятельность по майнингу криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года, запрещено также ввозить оборудование для майнинга на территорию республики.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Главы районов Абхазии отчитались о положении с функционированием майнинговых ферм и способами борьбы с ними на совещании, в котором помимо них участвовали руководители силовых структур и министры.

Совещание по ситуации с проблемами энергодефицита в республике провел глава Администрации президента Абхазии Алхас Квициния в среду 13 января. Участники встречи обсудили состояние энергетики в районах Абхазии, узнали, где больше всего майнеров и кто из "своих" помогает им добывать криптовалюту.

По словам Главы Галского района Константина Пилия, на сегодняшний день в районе не функционирует ни одна майнинговая ферма. Однако министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар с такой информацией не согласился. Он отметил, что Гал – один из самых "загруженных районов" и к подключению ферм имеет прямое отношение районное отделение "Черноморэнерго" и обеспечивает майнеров трансформаторами.

"Да, я знаю, что трансформатор Галского района загружен майнингами, потому что он обеспечивает энергией соседние районы. А я говорил о ситуации в своем районе. Если у вас по Галскому району есть какая-то информация, то я публично подам заявление об отставке", - сказал Пилия.

Похвастался достижениями и глава Очамчырского района, который отметил, что за последние пять дней удалось выявить несколько майнинговых ферм, которые были тут же отключены. Он отметил, что заслуга принадлежит новому руководителю местного отделения "Черноморэнерго", который эффективно выполняет свою работу. Не нашлось майнеров и в Новом Афоне.

А в Гулрыпше ситуация, наоборот, ухудшается, заявил глава района Аслан Барателия. Только за минувшие выходные от перегруза сгорели четыре трансформатора и люди остались без света. Барателия отметил, что намерен увольнять сотрудников администрации, если у них будут выявлены незаконные фермы.

Главы районов сошлись во мнении, что необходимо не только продолжать работу по выявлению незаконных подключений к электросетям, но и усиливать ее, так как многие крупные объекты, которые были отключены, подключаются снова.

Некоторые же распределяют машины по частным домам, чтобы их было не так легко вычислить. А в Гагрском районе популярно другое "убежище" – под криптоферму предприниматели выделяют туробъекты и гостиницы.

"Война" с соучастниками

По словам первого заместителя генерального директора РУП "Черноморэнерго" Зураба Багапш, ведомство продолжает отключать фермы в районах, сотрудники работают даже в праздничные и выходные дни. Однако, по его мнению, все рейды и инспекции малоэффективны, так как после отключения владельцы ферм подключаются снова и находят пути обхода запретов, а штрафы слишком низкие.

Багапш заявил о необходимости принять нормативно-правовые акты, которые позволят конфисковать аппараты.

По словам главы МВД Дмитрия Дбар, большая часть майнинговых ферм расположена в Сухумском, Галском, Очамчырском, Гулрыпшском районах и поселке Бзыбь. Дбар заявил, что к незаконному подключению майнингов имеют прямое отношение главы и сотрудники местных отделений "Черноморэнерго", так как без них подключение невозможно.

"Если мы не будем снимать таких руководителей, и они не будут нести персональную ответственность, то никакой борьбы не будет, и все будет фикцией. Вчера у нас было совещание, и мы ввели персональную ответственность начальникам милиции на местах. Как только и сотрудники "Чернорморэнерго" будут знать, что они будут уволены, они в течение нескольких суток сами всех отключат, и мы там не нужны будем", - сказал он.

Зураб Багапш отметил, что "Черноморэнерго" уже решает проблему кадровой неэффективности в районах и проводит работу по замене руководителей.

К тому же, министр внутренних дел добавил, что еще до приезда сотрудников МВД на объект для его отключения, люди предупреждают владельцев ферм о рейде. Правда, кто это делает, министр не уточнил, но заявил, что готов при необходимости "расшифровать" имена.

Глава Администрации президента отметил, что за деятельность майнинговых ферм в районах и деревнях должны быть ответственны и главы местности.

"Сегодня, если даже муха пролетит в селе, все будут об этом знать, вы хотите сказать, что глава администрации не будет знать о том, что в селе стоят майнинги? Не надо мне о таком рассказывать", - добавил он.

Глава администрации Ткуарчала Исидор Дочия отметил, что нельзя обвинять глав районов в полном бездействии.

"Недавно был случай, человек хотел подключиться. Я послал людей и сказал, что это ни в коем случае нельзя делать. Да, мы не знаем, у кого есть аппараты дома, но если в городе есть большие фермы, мы знаем и ведем работу", - объяснил он.

Министр экономики Абхазии Кристина Озган отметила, что нагрузки электроэнергии после новогодних праздников значительно выросли.

"У нас проблема вытекает из крупных операторов в населении. Без участия местных органов управления ситуация не решится, в каждый дом и квартиру сотрудники "Черноморэнерго" и МВД не войдут физически. Мы не можем всю ответственность взваливать на одних. Если мы будем работать вместе, не отталкиваясь от личных эмоций, тогда мы сможем решить задачу", - подчеркнула она.

По мнению Алхаса Квициния, в Абхазии многие чиновники привыкли оставаться безнаказанными и надеются на родственные и дружеские связи.

"Пора с этим завязывать. Если мы не будем принимать своевременные и волевые кадровые решения, то никакого результата дальше не будет", - сказал он.

Постановлением Кабинета министров деятельность по майнингу криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года, запрещено также ввозить оборудование для майнинга на территорию республики. Запрет введен из-за перегруза в энергосистеме страны.