Налоговые поступления в бюджет Абхазии составили 2,5 миллиарда рублей в 2020-м

План за прошлый год предполагал налоговые поступления на сумму два миллиарда 789 миллионов рублей и был выполнен на 89,8%.

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Общее поступление налоговых платежей в бюджет Абхазии за 2020 год составило два миллиарда 504 миллиона рублей, сообщает Министерство по налогам и сборам республики.

В 2019 году в бюджет страны поступило два миллиарда 586 миллионов рублей налоговых платежей.

Только в декабре 2020 года общая сумма налоговых поступлений по Сухуму и районам составила 273 миллиона рублей при плане в 281 миллион рублей. Выполнение плана - 97,2%.

Поступления налоговых платежей по районам за декабрь 2020 года составили:

Сухум – при плане 172,9 миллиона рублей поступило 172,5 миллиона, выполнение 99,8%

Гагрский район – при плане 46,8 миллиона рублей поступило 36,2 миллиона, выполнение 77,4%

Гудаутский район – при плане 22,7 миллиона рублей поступило 22,1 миллиона, выполнение 97%

Сухумский район – при плане 4,5 миллиона рублей поступило 6 миллионов, выполнение 133,4%

Гулрыпшский район – при плане 9,7 миллионов рублей поступило 11,4 миллионов, выполнение 117,9%

Очамчырский район – при плане 14,1 миллионов рублей поступило 13 миллионов, выполнение 92,3%

Ткуарчалский район – при плане 3,8 миллиона рублей поступило 4,3 миллиона, выполнение 109,5%

Галский район – при плане 6,2 миллиона рублей поступило 7,4 миллиона, выполнение 118,3%

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