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Налоговые поступления в бюджет Абхазии составили 2,5 миллиарда рублей в 2020-м

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210115/1031637592/Nalogovye-postupleniya-v-byudzhet-Abkhazii-sostavili-25-milliarda-rubley-v-2020-m.html

План за прошлый год предполагал налоговые поступления на сумму два миллиарда 789 миллионов рублей и был выполнен на 89,8%. 

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Общее поступление налоговых платежей в бюджет Абхазии за 2020 год составило два миллиарда 504 миллиона рублей, сообщает Министерство по налогам и сборам республики.

В 2019 году в бюджет страны поступило два миллиарда 586 миллионов рублей налоговых платежей. 

Только в декабре 2020 года общая сумма налоговых поступлений по Сухуму и районам составила 273 миллиона рублей при плане в 281 миллион рублей. Выполнение плана - 97,2%.

Поступления налоговых платежей по районам за декабрь 2020 года составили:

  • Сухум – при плане 172,9 миллиона рублей поступило 172,5 миллиона, выполнение 99,8%
  • Гагрский район – при плане 46,8 миллиона рублей поступило 36,2 миллиона, выполнение 77,4%
  • Гудаутский район – при плане 22,7 миллиона рублей поступило 22,1 миллиона, выполнение 97%
  • Сухумский район – при плане 4,5 миллиона рублей поступило 6 миллионов, выполнение 133,4%
  • Гулрыпшский район – при плане 9,7 миллионов рублей поступило 11,4 миллионов, выполнение 117,9%
  • Очамчырский район – при плане 14,1 миллионов рублей поступило 13 миллионов, выполнение 92,3%
  • Ткуарчалский район – при плане 3,8 миллиона рублей поступило 4,3 миллиона, выполнение 109,5%
  • Галский район – при плане 6,2 миллиона рублей поступило 7,4 миллиона, выполнение 118,3%

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