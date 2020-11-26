Эксперт: новая российско-абхазская программа решит проблемы Абхазии

Программа формирования общего социального и экономического пространства была опубликована на сайте президента Абхазии во вторник 24 ноября.

СУХУМ, 26 ноя - Sputnik, Алексей Стефанов. Заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков назвал Программу формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией рабочим документом, который "написан в интересах обеих сторон".

Программа была утверждена по итогам встречи президентов Аслана Бжания и Владимира Путина и включает в себя 45 пунктов.

"Многие в Абхазии боялись жесткого давления на тему продажи недвижимости, но в этой программе ничего такого нет. Скорее можно говорить о давлении на парламент Абхазии, в котором зависают и не принимаются законы, нормативные и правовые акты. И эта ситуация утомила абхазских чиновников", - пояснил Александр Скаков.

Изучив документ, он пришел к выводу, что наибольший акцент в программе сделан на энергетику, поскольку этот вопрос очень актуален для Абхазии.

"Это касается серьезных проблем, связанных с "ИнгурГЭС", и вообще с нехваткой электроэнергии в Абхазии, ее разбазариванием, неплатежами. В соглашении речь идет об инвестициях со стороны России в энергетику Абхазии, но чтобы при этом были и гарантии этих инвестиций", - объяснил эксперт.

Еще одним важным пунктом программы формирования общего пространства он называет упрощение регистрации в Абхазии инвесторов, необходимой в случае работы там.

Также, по мнению Скакова, до сих пор "много бардака" было в сфере налогов. "Подписание соглашения об избежании двойного налогообложения - это поиск решения, чтобы бардака было меньше".

Важен и пункт о двойном гражданстве, которое было и до подписания соглашения, но с оговорками. Как поясняет эксперт, права у граждан Абхазии в России есть в полном объеме, а прав у граждан России в Абхазии гораздо меньше. "Вот здесь можно выйти на вопрос о покупке недвижимости. Это прямо не проговаривается в документе, но такая перспектива есть".

Сейчас купить недвижимость может только гражданин Абхазии. Можно ее приобретать через созданные фирмы, но тут и нужны гарантии инвестиций, о которых говорится в документе.

"В том, что просто приехать и купить в Абхазии дом или квартиру нельзя, отчасти есть здравое зерно, - сказал Александр Скаков. - Потому что в республику поедут люди, которые просто желают вложить деньги, купить недвижимость про запас. Но есть, например, депрессивные районы, которые не находятся у моря. А в подзаконные акты об инвесторах можно ввести пункты, в которых бы оговаривалось, что покупатель недвижимости обязан привести ее в порядок".

Кроме того, эксперт уверен, что соглашение России и Абхазии отразится и на странах участницах Евразийского экономического союза. Законы и нормативные акты Абхазии будут соответствовать нормам объединения. "И при этом данное соглашение напрямую не затрагивает ни Беларусь, ни Армению, ни Казахстан, ни Кыргызстан", - отметил эксперт.

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