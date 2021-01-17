Жители Гагрского района помогают зоозащитникам в акции по стерилизации собак

Более ста собак будут простерилизованы и вакцинированы от бешенства в Гагрском районе зоозащитниками в течение полугода.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Жители Гагрского района поддержали акцию по стерилизации бездомных собак и помогают зоозащитникам в этом деле, рассказала Sputnik руководитель фонда защиты животных "Багира" Саида Отырба.

"Мы приступили к акции 21 декабря. За это время процедуру прошли 30 собак из Гагры, Пицунды и Цандрипша. Шесть из них уже пристроены в Москве и Сантк-Петербурге. Местные жители сами привозят в ветклинику животных, которые живут на улице рядом с ними, и сами увозят их после стерилизации. Они держат у себя этих собак от трех до пяти дней, так как сразу после процедуры их на улицу выпускать нельзя", - отметила Отырба.

Акция проходит быстро, но самое сложное еще впереди, добавила Отырба. По ее словам, зоозащитникам придется повременить со стерилизацией животных, обитающих на территории Рицинского Нацпарка, так как возвращать их туда сразу после операции нельзя, а приютить их на несколько дней некому.

"Очень сложно с передержками. Скорее всего, с наступлением холодов акция сбавит обороты. Придется ждать потепления, и я смогу после стерилизации забрать собак из ущелья в дом, где у нас сейчас передержка, но там сейчас тоже холодно, и нет подходящих для этого условий", - рассказала Отырба.

В общей сложности стерилизацию пройдут сто бездомных собак, обитающих в черте города Гагра, Цандрипше, Пицунде, селе Бзыбь и Рицинском ущелье. Это стало возможным благодаря тому, что фонд "Багира" выиграл грант благотворительной организации "Амшра" в размере 400 тысяч рублей.

По примерным подсчетам Отырба, стерилизация ста бездомных собак позволит в течение года избежать появления на свет около 800 щенков, часть из которых погибла бы от голода и болезней, другая - выжила бы, но осталась бы бродить по местным улицам. Лишь незначительной части этих собак удалось бы найти хозяев.

После стерилизации всем собакам прикрепляют на ухо бирки с номерами. Как уточнила Отырба, это нужно для того, чтобы отслеживать передвижение животных, так как зачастую их "пациента", к примеру, из Гагры могут вывезти и выбросить где-нибудь в Цандрипше. Помимо этого, через две недели простерилизованные животные также будут вакцинированы.

Фонд защиты животных "Багира" был создан в Абхазии в 2016 году, и спустя два года в селе Сальма Гагрского района открылся приют для собак "Топа".

За это время сотрудники фонда пристроили более 700 собак из республики в регионах России, Европе, США, Канаде.

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