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Пицундское отделение Сбербанка Абхазии закрыто на ремонт до февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Капитальный плановый ремонт отделения Сберегательного банка Абхазии в Пицунде начался 3 января.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Отделение сбербанка в Пицунде не будет работать до февраля в связи с ремонтом, пенсионерам города предоставляется транспорт до ближайшего – бзыбского отделения, рассказал региональный директор Сбербанка республики Ахра Анкваб.

© Sputnik / Леон Гуния
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"Ежегодно мы приводим в порядок отделения Сбербанка в Гагрском районе. 3 января начался капитальный плановый ремонт в Пицундском отделении, так как оно находится в ветхом состоянии и не соответствуют стандартам безопасности. К сожалению, такую работу за одну неделю невозможно произвести и завершить ремонт мы планируем в течение ближайших двух недель", - отметил Анкваб.

Он также уточнил, что администрация Пицунды выделила автобус для пенсионеров, на котором они могут доехать до бзыбского отделения Сбербанка, получить свою пенсию и на том же транспорте вернуться в город. Автобус выезжает от здания городской администрации в 10:00 ежедневно с понедельника по пятницу. Расстояние от Пицунды до Бзыби - 14 километров.

Анкваб добавил, что жалоб от пенсионеров в связи с этими неудобствами в адрес руководства банка ни в устном, ни в письменном виде не поступало. Напротив, подчеркнул он, жители Пицунды рады, что в скором времени в их городе появится современный банк с хорошими условиями обслуживания клиентов.

Пенсионеры Абхазии могут получить пенсию в любом отделении Сбербанка вне зависимости от места прописки.

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