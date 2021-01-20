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Борьба с COVID-19 обошлась Абхазии более чем в 400 миллионов рублей

© Sputnik / Максим Богодвид
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Первый случай коронавирусной инфекции был зафиксирован в Республике Абхазия 7 апреля прошлого года.

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Более чем 400 миллионов рублей потрачено в Абхазии на борьбу с коронавирусом с начала пандемии, заявил заместитель главы администрации президента Джансух Нанба в эфире Абхазского телевидения.

Он отметил, что из этой суммы более 200 миллионов рублей выделило государство, остальную часть - различные организации.

"Одним из приоритетных вопросов в государстве является борьба с инфекцией. Вся необходимая работа в этой области проводится", - подчеркнул он.

Министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия в свою очередь отметил, что в борьбе с коронавирусом серьезную поддержку оказывает российский военный госпиталь. На сегодня в лечебном учреждении находится около 60 пациентов.

Он также сообщил, что в ближайшее время ожидается поступление из России пяти аппаратов искусственной вентиляции легких. Глава Сухума Беслан Эшба рассказал, что в распоряжении Сухумской инфекционной больницы четыре аппарата ИВЛ, однако планируется увеличить их количество вдвое. Также, вместо восьми коек, оборудованных кислородными масками, в ближайшее время будет 16.

Всего по республике 77 аппаратов ИВЛ, которые расположены в различных лечебных учреждениях, сообщил глава Минздрава.

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