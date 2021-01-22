Владимир Делба: образовательный процесс в Абхазии может возобновиться

СУХУМ, 22 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Образовательный процесс может возобновиться, сказал временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба на совещании у президента в пятницу 22 января.

"Переток электроэнергии, который мы получаем из России, должен очень целесообразно использоваться. У нас еще закрыты учреждения образования и культуры, но ограничительные меры не могут бесконечно действовать. Исходя из данных, которые мы получаем за последние дни, ограничительные меры могут быть ослаблены и образовательный процесс может возобновиться", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Делба, могут быть ослаблены ограничения для учреждений культуры и спорта, что в свою очередь приведет к дополнительным нагрузкам на сеть.

"К этому надо быть подготовленными. Потом мы можем столкнуться с такой проблемой, что в школе нет света и так далее, это совсем будет сурово", - сказал Владимир Делба.

19 января "Черноморэнерго" ввело ограничения на подачу электричества в Абхазии в связи с возросшими нагрузками в энергосистеме страны. Во избежание аварий на подстанциях "Черноморэнерго" отключает электричество в период пиковых нагрузок.