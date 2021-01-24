Глава МВД Абхазии дал оценку возможному введению штрафа за добычу криптовалют

В ближайшее время в Парламент будет направлена законодательная инициатива о введении штрафа за один мегаватт незаконного потребления электроэнергии в размере полутора миллионов рублей.

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Введение штрафных санкций и конфискация имущества, оборудования для добычи криптовалют, необходимы для борьбы с незаконной добычей криптовалют, рассказал радио Sputnik министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар.

"Если Парламент примет предложение, которое президент хочет внести, а я думаю, он пойдет на встречу, так как все видят какой энергетический кризис, то это будет существенной помощью в нашей работе. Когда усиливаешь наказание – и штрафные, и с правом конфискации, - то я думаю МВД будет намного легче работать в данном направлении", - сказал Дбар.

По его словам, депутаты Парламента могут созвать экстренную сессию и оперативно принять поправки. Он отметил, что необходимо принимать обе меры – введение штрафа за один мегаватт незаконного потребления электроэнергии в размере полутора миллионов рублей и конфискация оборудования для добычи криптовалют.

Глава МВД отметил, что к решению проблемы с незаконным подключением к энергосетям криптоферм привлечены не только сотрудники силового ведомства, но "Черноморэнерго", администрации районов. Он убежден, что совместными усилиями удастся справиться с поставленной президентом задачей.

Дбар рассказал, что все начальники милиции в районах вошли в состав штабов по борьбе с незаконной добычей криптовалют, они будут обеспечивать в первую очередь правопорядок.

Президент Абхазии 22 января провел встречу с представителями парламента, с тем чтобы ввести штрафы и уголовную ответственность для майнеров. Штраф за один мегаватт незаконного потребления электроэнергии составит примерно полтора миллиона рублей, законодательная инициатива о том, чтобы в Кодексе об административных правонарушениях будет представлена в Парламенте в ближайший понедельник.

Читайте также: