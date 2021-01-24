12:25 24 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.36
  • EUR90.41
Поиск

Глава МВД Абхазии дал оценку возможному введению штрафа за добычу криптовалют

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Майнинг в Абхазии (81)
50820
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210124/1031690454/Glava-MVD-Abkhazii-dal-otsenku-vozmozhnomu-vvedeniyu-shtrafa-za-dobychu-kriptovalyut.html

В ближайшее время в Парламент будет направлена законодательная инициатива о введении штрафа за один мегаватт незаконного потребления электроэнергии в размере полутора миллионов рублей.

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Введение штрафных санкций и конфискация имущества, оборудования для добычи криптовалют, необходимы для борьбы с незаконной добычей криптовалют, рассказал радио Sputnik министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар.

"Если Парламент примет предложение, которое президент хочет внести, а я думаю, он пойдет на встречу, так как все видят какой энергетический кризис, то это будет существенной помощью в нашей работе. Когда усиливаешь наказание – и штрафные, и с правом конфискации, - то я думаю МВД будет намного легче работать в данном направлении", - сказал Дбар.

По его словам, депутаты Парламента могут созвать экстренную сессию и оперативно принять поправки. Он отметил, что необходимо принимать обе меры – введение штрафа за один мегаватт незаконного потребления электроэнергии в размере полутора миллионов рублей и конфискация оборудования для добычи криптовалют.

Глава МВД отметил, что к решению проблемы с незаконным подключением к энергосетям криптоферм привлечены не только сотрудники силового ведомства, но "Черноморэнерго", администрации районов. Он убежден, что совместными усилиями удастся справиться с поставленной президентом задачей. 

Дбар рассказал, что все начальники милиции в районах вошли в состав штабов по борьбе с незаконной добычей криптовалют, они будут обеспечивать в первую очередь правопорядок.

Президент Абхазии 22 января провел встречу с представителями парламента, с тем чтобы ввести штрафы и уголовную ответственность для майнеров. Штраф за один мегаватт незаконного потребления электроэнергии составит примерно полтора миллиона рублей, законодательная инициатива о том, чтобы в Кодексе об административных правонарушениях будет представлена в Парламенте в ближайший понедельник.

Читайте также:

Темы:
Майнинг в Абхазии (81)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Работа художника Сергея Габелия
Крестьянская жизнь и трагические образы: абхазский колорит Габелия
Взрыв газового баллона на рынке в Краснодаре
Стратегический тоннель: ИнгурГЭС встала на ремонт
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться