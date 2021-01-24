МВД Абхазии за сутки обесточило криптофермы общей мощностью около 25 мегаватт

Массовые рейдовые мероприятия по выявлению незаконных потребителей электроэнергии проведены силами личного состава территориальных подразделений МВД Абхазии совместно с представителями прокуратуры, СГБ, администраций районов и специалистов "Черноморэнерго".

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии в результате масштабного рейда за сутки обесточили незаконно подключенное к электросетям оборудование для извлечения криптовалют общей мощностью порядка 25 мегаватт, сообщается на сайте ведомства.

В Гагре и Гагрском районе выявлено и обесточено 17 криптоферм общей мощностью электропотребления порядка десяти мегаватт.

22 января на территории всех районов республики начали работу оперштабы по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют. Сотрудниками милиции совместно с представителями штаба по Гагрскому району выявлены незаконные майнинг-объекты в Бзыбском ущелье, на территории бывшего спиртзавода, завода по переработке щебня, санатория "Касатка", базы "Конти-опт", частной апацхи в селе Алахадзы, а также в жилом секторе.

В Гудаутском районе в ходе рейда проверили села Дурипш и Лыхны, функционирующие фермы не были обнаружены. Однако оперштаб по району принял решение о снятии силовых кабелей питания на ранее обнаруженных криптофермах.

Три майнинг-объекта обнаружили в Сухумском районе в селах Гумиста и Баслата. Сотрудники также проверили ранее отключенные фермы на территории свадебных залов и нежилых строений.

В столице республики отключили от энергосети шесть криптоферм, работающих в частном секторе по улицам Чукбар, Мушни Хварцкия, Бегуа и Татарская.

Рейдовые мероприятия провели в селах Гулрыпшского района - Мярхаул, Багмаран, Бабышара, Дранда и Уарча, - всего в районе обесточили десять объектов общей мощностью до десяти мегаватт.

В Очамчырском районе в селе Лабра пришлось демонтировать обнаруженное оборудование для извлечения криптовалют. На территории чайсовхоза в селе Моква отключили 600 майнинг-устройств и еще 370 аппаратов в селе Елыр. Общая мощность потребления электроэнергии отключенных ферм составляет два мегаватта.

МВД провело мониторинг ранее отключенных майнинговых ферм в Ткуарчалском районе, которые потребляли до семи мегаватт электроэнергии и были расположены на территории недействующих заводов "Аргонафт" и "Заря", Промбазы ЦОФ, ГЭС "Перепадный" и в частном секторе. По итогам проверки установлено, что опечатанные фермы не функционируют.

В Галском районе в ходе рейда отключили одну криптоферму, размещенную в частном доме. Сотрудники Галского РОВД ранее приостановили деятельность еще четырех незаконных объектов.

В пятницу 22 января президент Абхазии поручил создать в районах республики штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии до показателей 2019 года плюс пять процентов. Если проблему не удастся решить, то будут приниматься кадровые решения, отметил он. Первые результаты должны быть достигнуты в течение одной недели, подчеркнул Бжания.

В ближайший понедельник Парламент республики рассмотрит законодательную инициативу, предложенную президентом, о введении штрафов и уголовной ответственности для майнеров. Штраф за один мегаватт незаконного потребления электроэнергии составит примерно полтора миллиона рублей.

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