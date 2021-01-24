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Более пяти миллионов рублей выплачено врачам, боровшимся с COVID-19 в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Доплаты медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с COVID-19, осуществлялись с 1 октября по 31 декабря 2020 года.

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Финансовая помощь медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с COVID-19 в Абхазии, выплачиваемая Московской абхазской диаспорой и благотворительным фондом "Амшра" с начала октября 2020 года, составила 5 879 000 миллионов рублей, заявил председатель Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. 

Доплаты получали врачи Гудаутской ЦРБ, работавшие с COVID-пациентами, а также ежемесячные денежные доплаты получали врачи амбулаторного звена, оказывающие дистанционную консультационную помощь заболевшим COVID-19 по Сухуму.

Всего помощь была оказана 361 медику из "красной зоны" Гудаутского COVID-центра, среди которых были врачи-реаниматологи, врачи общего профиля, врачи-лаборанты, рентгенологи, медсестры, санитарные работники, водители скорой помощи, а также 22 врача амбулаторного звена по Сухуму.

Единоразовую помощь в декабре в рамках действия программы получила бригада Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории Абхазии в составе 14 сотрудников.

Медбригады, работавшие в Гудаутской ЦРБ и получившие доплаты, были сформированы из сотрудников медучреждений Абхазии:

  • ЦРБ Гудаута - 126 человек,
  • Республиканская больница, Сухум – 70 человек,
  • Сухумская городская клиническая больница – 28 человек,
  • ЦРБ Ткуарчал - 24 человека,
  • ЦРБ Гулрыпш – 19 человек,
  • ЦРБ Гал – 16 человек,
  • ЦРБ Гагра – 9 человек,
  • Республиканский противотуберкулезный диспансер, Сухум – 6 человек,
  • Центральный военный госпиталь Минобороны – 5 человек,
  • Районная детская больница, Сухум – 5 человек,
  • Республиканская специализированная психиатрическая больница, Сухум – 3 человека,
  • Национальный онкологический центр, Сухум – 3 человека,
  • Сухумский медицинский колледж - 3 человека,
  • ЦРБ Очамчыра – 2 человека,
  • Детская поликлиника, Сухум – 2 человека,
  • Республиканский кожно-венерологический диспансер, Сухум – 2 человека,
  • Поликлиника, Сухум – 1 человек. 

Отмечается, что вся организационная работа, сопровождение и координация программы осуществлялись совместными усилиями представителей Московской абхазской диаспоры и Благотворительного фонда "Абхазский общественный фонд развития "Амшра".

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