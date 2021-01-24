Более пяти миллионов рублей выплачено врачам, боровшимся с COVID-19 в Абхазии

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Финансовая помощь медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с COVID-19 в Абхазии, выплачиваемая Московской абхазской диаспорой и благотворительным фондом "Амшра" с начала октября 2020 года, составила 5 879 000 миллионов рублей, заявил председатель Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.
Доплаты получали врачи Гудаутской ЦРБ, работавшие с COVID-пациентами, а также ежемесячные денежные доплаты получали врачи амбулаторного звена, оказывающие дистанционную консультационную помощь заболевшим COVID-19 по Сухуму.
Всего помощь была оказана 361 медику из "красной зоны" Гудаутского COVID-центра, среди которых были врачи-реаниматологи, врачи общего профиля, врачи-лаборанты, рентгенологи, медсестры, санитарные работники, водители скорой помощи, а также 22 врача амбулаторного звена по Сухуму.
Единоразовую помощь в декабре в рамках действия программы получила бригада Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории Абхазии в составе 14 сотрудников.
Медбригады, работавшие в Гудаутской ЦРБ и получившие доплаты, были сформированы из сотрудников медучреждений Абхазии:
- ЦРБ Гудаута - 126 человек,
- Республиканская больница, Сухум – 70 человек,
- Сухумская городская клиническая больница – 28 человек,
- ЦРБ Ткуарчал - 24 человека,
- ЦРБ Гулрыпш – 19 человек,
- ЦРБ Гал – 16 человек,
- ЦРБ Гагра – 9 человек,
- Республиканский противотуберкулезный диспансер, Сухум – 6 человек,
- Центральный военный госпиталь Минобороны – 5 человек,
- Районная детская больница, Сухум – 5 человек,
- Республиканская специализированная психиатрическая больница, Сухум – 3 человека,
- Национальный онкологический центр, Сухум – 3 человека,
- Сухумский медицинский колледж - 3 человека,
- ЦРБ Очамчыра – 2 человека,
- Детская поликлиника, Сухум – 2 человека,
- Республиканский кожно-венерологический диспансер, Сухум – 2 человека,
- Поликлиника, Сухум – 1 человек.
Отмечается, что вся организационная работа, сопровождение и координация программы осуществлялись совместными усилиями представителей Московской абхазской диаспоры и Благотворительного фонда "Абхазский общественный фонд развития "Амшра".
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