"Внимание, ферма!": как работают горячие линии по выявлению майнинга в Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания 22 января приказал снизить объемы потребления электроэнергии в течение недели, для этой цели во всех районах были созданы штабы по выявлению и отключению майнинговых ферм.

Некоторые администрации городов и районов запустили горячие линии, куда жители могут звонить и сообщать о местонахождении ферм по добыче криптовалют.

О том, насколько активно граждане страны сообщают о незаконных майнинговых фермах по номерам горячих линий, и какие это приносит результаты, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Как работают горячие линии

Горячие линии, куда люди могут позвонить и поделиться информацией о местонахождении криптоферм, открыли в нескольких районах республики, также звонки принимают и в Министерстве внутренних дел страны. Несмотря на то, что практически никто не ведет статистику по поступившим звонкам, работа приносит свои результаты.

Помощник министра внутренних дел Бадра Айба рассказал, что жители проявляют большую активность, рассказывают о местах, где располагается оборудование по добыче криптовалют.

"По большим майнинговым фермам у нас есть информация, однако у людей в домах и квартирах есть и по пять и по десять штук специального оборудования. О таких фактах, в том числе мы получаем информацию через номера горячей линии", - говорит он.

После получения информации для ее проверки выезжает группа работников МВД, если сообщение подтверждается, оборудование отключается, проинформировал помощник главы МВД. "В ежедневном режиме мы занимаемся этим вопросом. Номера горячей линии работают круглосуточно, люди могут обращаться в любое время", - заметил Айба.

Жители могут обращаться по номерам +7 (840) 226-41-41и +7 (940) 927-28-46, или сообщать о незаконной деятельности майнеров на WhatsApp и Telegram Messenger на номер +7 (940) 920-20-95.

Горячая линия работает и при администрации Сухума, она начала действовать 22 января. Как сообщили в столичной администрации, с момента ее открытия поступило пять звонков.

"Информация передана в управление внутренних дел Сухума и, естественно, есть ответная реакция со стороны силовых структур, они выезжают, проверяют по всем этим адресам. При наличии незаконного подключения к электросети, использование майнинговых ферм прекращается", - сообщили в администрации Сухума.

Как работают в районах

В Сухумском районе решили не открывать горячую линию. Глава администрации Алхас Читанава отметил, что все жители знают номера телефонов руководителей сел и милиции, куда при желании могут обращаться.

"Все жители знают глав своих администраций сел, поэтому мы посчитали излишним создавать горячую линию. Если говорить о приказе президента о снижении потребления электроэнергии, то задача выполняется, но окончательную оценку будет давать руководство страны", - сказал он.

Горячей линии также нет в Гудаутском, Очамчырском, Гагрском и Ткуарчалском районах. В администрациях этих районов рассказали, что вопросами, связанными с незаконной деятельностью по добыче криптовалют занимаются специально созданные для этого штабы.

"У нас нет горячей линии, но штаб, созданный по поручению президента проводит активную работу. Задачи, которые были нам поставлены мы с ними справляемся, у нас была задача сократить потребление электроэнергии на пять мегаватт. Эту планку мы держим, бывает, что экономия доходит до шести, шести с половиной мегаватт. У нас обесточено восемь криптоферм с начала запрета, мы следим за тем, чтобы эти фермы снова не подключились", - отметил заместитель главы администрации Ткуарчалского района Владислав Аршба.

Снижение потребления электроэнергии, в том числе связано с тем, что в последние дни в Абхазии установилась теплая погода, подчеркнул он.

В Гулрыпшском районе решили открыть горячие линии, граждане могут обращаться по телефону +7940 749 99 94и +7840 274 44 13. По словам главы района Аслана Барателия, обращений на эти номера большое количество и, несмотря на то, что бывают и ложные сообщения, в целом введение этих номеров стало положительным фактом в выявлении незаконной деятельности. Он сообщил, что с момента запрета майнинга отключено 16 ферм, Барателия уверен, что они не начнут работать, так как за этим следит администрация и местные правоохранители.

"Они не смогут работать, потому что электросеть, администрация, сотрудники милиции следят за тем, чтобы фермы не заработали вновь. Нас поддерживает и население, они видят, что мы поступаем правильно", - говорит глава района.

По его словам, запаса электроэнергии достаточно и для школ района, если учебный процесс в республике возобновится.

Номер горячей линии +7940 909 16 66 действует и в Галском районе, глава администрации Константин Пилия рассказал, что звонков на номер практически нет.

"Звонков практически нет, потому, что у нас с начала введения норматива по снижению электроэнергии, силами "Черноморэнерго" и самих владельцев майнинговых ферм моментально были отключены. Оборудование, которое находилось в одном частном домовладении было обесточено, других сведений у нас нет, ни по скачкам электроэнергии, ни по увеличению мощностей", - отметил Пилия.

Глава района сообщил, что провел совещание с главами сел для того, чтобы они провели беседы с населением. "Я попросил их пройтись дворовым обходом, поговорить с людьми, вежливо, с уважением попросить отключить майнинговое оборудование, если таковое у них имеется", - сказал он.

Константин Пилия подчеркнул, что в Галском районе потребление электроэнергии майнинговыми объектами составляло всего три мегаватта. Он также заметил, что село Первый Гал Ткуарчалского района, где работали майнинговые фермы, потреблявшие большое количество электроэнергии, ошибочно приписывают к Галскому району.

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