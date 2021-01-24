Обесточить майнера: массовый рейд МВД Абхазии

Сотрудники МВД Абхазии в результате масштабного рейда за сутки обесточили незаконно подключенное к электросетям оборудование для извлечения криптовалют общей мощностью порядка 25 мегаватт.

Массовые рейдовые мероприятия по выявлению незаконных потребителей электроэнергии проведены силами личного состава территориальных подразделений МВД Абхазии совместно с представителями прокуратуры, СГБ, администраций районов и специалистов "Черноморэнерго".

В пятницу 22 января президент Абхазии поручил создать в районах республики штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии до показателей 2019 года плюс пять процентов. Если проблему не удастся решить, то будут приниматься кадровые решения, отметил он. Первые результаты должны быть достигнуты в течение одной недели, подчеркнул Бжания.

В ближайший понедельник Парламент республики рассмотрит законодательную инициативу, предложенную президентом, о введении штрафов и уголовной ответственности для майнеров. Штраф за один мегаватт незаконного потребления электроэнергии составит примерно полтора миллиона рублей.

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