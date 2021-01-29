Бжания обсудил с депутатами "золотого" созыва актуальные проблемы в стране

СУХУМ, 29 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Аслан Бжания обсудил текущую социально-экономическую ситуацию, проблемы энергоотрасли и незаконной майнинговой деятельности с депутатами "Золотого Парламента" Абхазии.

Глава государства предполагает, что Парламент Абхазии на следующей неделе рассмотрит законопроекты, которые предусматривают наказание за использование аппаратов по добыче криптовалюты, в том числе уголовную ответственность и конфискацию машин.

Бжания также коснулся ситуации с распространением коронавируса в Абхазии. По его словам, всего на борьбу с пандемией в республике было выделено полмиллиарда рублей. В том числе, 260 миллионов рублей из средств государственного бюджета, 70 миллионов рублей выделили бизнесмены, около 40 миллионов выделили международные организации и абхазские диаспоры за рубежом.

Аслан Бжания заявил, что учебный год в Абхазии планируется сохранить за счет продолжения учебного семестра в июне и июле.

По его словам, учебный процесс в школах будет продолжен с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Во встрече с президентом принимают участие Валерий Кварчия, Нателла Акаба, Алеко Гварамия, Эмма Авидзба, Олег Дамения, Валерий Гурджуа, Леонид Лакербая, Сергей Шамба и другие.

Тридцать лет назад, 24 декабря 1990 года, председателем Верховного Совета Абхазской АССР впервые был избран абхаз – Владислав Ардзинба. Созыв, который он возглавил, принял ряд важных документов и сыграл большую роль в становлении абхазской государственности, впоследствии его стали называть "Золотым Парламентом".