Районные антимайнинговые штабы отчитались президенту о работе за неделю

В прошлую пятницу 22 января президент поручил создать в районах оперативные штабы по пресечению незаконного потребления электричества и дал неделю на устойчивое снижение такого потребления.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с членами районных оперштабов и руководителями государственных ведомств по вопросу контроля за незаконным использованием оборудования для майнинга криптовалют.

По словам главы администрации Гагрского района, с 23 января было отключено 32 криптофермы, общая нагрузка на электросети снизилась на 26 мегаватт, отключения света происходят только по аварийным ситуациям.

В Гудаутском районе было отключено 37 ферм, в которых было от 20 до 1500 аппаратов. Общая мощность отключений – восемь мегаватт. Однако представитель гудаутского филиала "Черноморэнерго" привел иные данные и отметил, что было отключено 34 фермы. Президент возмутился несостыковкам в отчетах членов Гудатского оперштаба и тому, что представитель филиала не смог четко обозначить время и длительность отключений света в районе с 22 января.

"Еще одно такое расхождение и у нас с вами будет "принципиальное расхождение". Такое качество информации меня не устраивает, нужно быть подготовленным. Не должно быть никаких вопросов, на которые вы не смогли бы ответить", - сказал Бжания.

Было отмечено, что в Гудаутском районе сложности возникают при обнаружении аппаратов в частных домах, так как люди не хотят запускать в свое частное владение. Веерных отключений в районе не было, отключения происходили лишь в тех фидерах, где была перегрузка.

В Очамчырском районе, по информации главы администрации Станислава Амичба, было отключено 43 фермы, повторных подключений не зафиксировано. Однако глава администрации отметил, что члены районного оперштаба еще не успели объехать все села, в том числе крупные.

В Сухумском районе до 22 января были выявлены 32 криптофермы, после совещания президента было найдено еще 11 ферм в частном секторе. Все они были обесточены, нагрузки в районе снизились на шесть мегаватт.

"Главы администраций сел ежедневно проводят подворовой обход и на следующий день составляют отчет. Есть факты, когда в дома не пускают, но их не много, мы пытаемся найти общий язык", - сказал глава администрации Сухумского района Алхас Читанава.

В Галском районе, по словам главы администрации Константина Пилия, было обнаружено и обесточено 13 майнинг-аппаратов, одиг из них был в частном доме и 12 машин в станции технического обслуживаня. Население района получает свет бесперебойно, отметил глава.

На 22 января потребление электроэнергии в Гулрыпшском районе составляло 41,3 мегаватт. За неделю было отключено 20 криптоферм, мощность потребления снизилась на 10,6 мегаватт, допустимая норма потребления в районе – 33 мегаватт. Веерных отключений в районе нет в отличие от предыдущих годов, заявил глава администрации Аслан Барателия.

По словам заместителя главы администрации Ткуарчалского района Владислава Аршба, до 22 января общая потребление в районе составляла 31 мегаватт. В течение недели были отключено три криптофермы мощностью 5,8 мегаватт.

Глава администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что в столице работали 15 бригад, которые были задействованы в поисках криптоферм. Всего было выявлено 904 криптомашин, в том числе в нефункционирующих гостиницах и кафе. Поиски майнинговых аппаратов велись в 483 квартирах, 603 частных домах и 130 подвалов и чердаков столицы.

"Наверное, мы должны были сократить потребление на 2 – 2, 5 мегаватт. Но сокращение составило на 29 января 15,8 мегаватт. Пока остается открытым вопрос, за счет чего это произошло, так как столько машин мы не нашли. У нас еще есть 100 адресов, где ранее стояли аппараты, их могло быть до 500 штук. Бригады продолжают дальше работать", - сказал он.

Как отметил Эшба, в крупных подстанциях столицы нет систем контроля и учета.

"То есть мы понимаем, сколько в город отдало "Черноморэнерго", а дальше надежда только на контролеров, энергетиков и человеческий фактор. Поэтому в настоящий момент у нас нет ответа, почему высвободилось такое количество энергии", - сказал он.

Аслан Бжания отметил, что лично посетит каждый район вместе с исполняющим обязанности премьер-министра и главой администрации района и проверит предоставленные цифры.

"То, что скажете вы и то, что мы увидим должно совпадать. Иначе мы можем огорчить до неприличия. Жизнь так требует, других подходов на данном этапе нет", - объяснил он.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар на вопрос президента о том, как он оценивает отчеты членов районных оперштаба, ответил, что отрицательно. Дальнейшее обсуждение деятельность районных оперштабов состоялось без участия журналистов.

Как позже сообщили Sputnik в пресс-службе президента, глава государства поручил продолжать в том же духе и не снижать интенсивность работы районных штабов.

В прошлую пятницу 22 января президент Абхазии Аслан Бжания поручил создать в районах оперативные штабы по пресечению незаконного потребления электричества, в состав каждого такого штаба вошли глава района (руководит штабом), начальник милиции, прокурор и энергетик.

Если в течение недели по районам не обозначится устойчивая тенденция на снижение потребления электроэнергии, все главы администраций, начальники милиции, прокуроры получат строгий выговор, а в следующий понедельник – увольнение с работы, сказал тогда президент.