Веера нет: по какому принципу отключают электричество в районах Абхазии

В районах Абхазии по поручению президента Абхазии Аслана Бжания созданы оперативные штабы, чья работа направлена на снижение потребления электроэнергии.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Графики веерных отключений электричества в районах Абхазии отсутствуют, сообщили Sputnik главы районных отделений "Черноморэнерго" в среду 27 января.

По словам главы гагрского филиала "Черноморэнерго" Аслана Айба, веерных отключений в районе нет с 27 января. Отключается электричество только на тех распределительных линиях, где наблюдается перегруз. Такая же ситуация в Галском районе, где ранее свет отключали дважды в день по часу, отметил Ниаз Джгереная.

Проблем со светом нет и в Гулрыпшском районе, сообщил глава районного филиала "Черноморэнерго" Нугзар Хашба. Отключение происходит только при аварийных ситуациях. Жители Ткуарчалского района также не испытывают проблем с электричеством. Как отметил глава районного отделения Вахтанг Харчилава, за счет отключения майнинговых ферм ситуация со светом в районе значительно улучшилась.

Нагрузки уменьшились и в Сухумском районе, где свет отключают только при аварийных ситуациях.

График веерных отключений ранее был установлен в Очамчырском и Гудаутском районах, но и он теперь не действует.

По словам главы филиала "Черноморэнерго" Очамчырского района Енрико Хорава, специалисты ведут постоянную работу по отключению майнинговых ферм. Только 27 января в районе было обесточено пять ферм, а график веерных отключений не продержался и суток. Сейчас свет отключают в зависимости от нагрузок, которые тоже снизились.

Дважды в день по два часа, согласно графику, отключали свет в Гудаутском районе. Как рассказал Sputnik глава районного отделения "Черноморэнерго" Гарри Лабия отключения света происходит также в зависимости от перегрузок на фидерах.

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание, посвященное вопросам энергетического кризиса в республике, 22 января. Глава государства дал поручение создать в районах республики штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии.

Согласно данным, которые привел Бжания, в сравнении с 2019 годом, в 2020 году потребление электроэнергии увеличилось на 21 процент.

Если проблему не удастся решить, то будут приниматься кадровые решения, отметил он. Первые результаты должны быть достигнуты в течение одной недели, подчеркнул Бжания.

26 января глава государства провел совещание с генеральным директором "Черноморэнерго" Михаилом Логуа, который заявил, что в республике не действует график веерных отключений электроэнергии. По словам Логуа, электричество отключают только по факту перегрузок.

Читайте также: