Нужны изменения: депутаты Парламента об ужесточении мер в борьбе с майнингом

О том, какие поправки в законодательство предложил глава государства, как парламентарии отнеслись к ужесточению наказания за добычу криптовалюты на территории республики и почему проект Администрации президента нуждается в доработке, читайте в материале Sputnik.

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В энергетической отрасли Абхазии сложилась тяжелая ситуация, и меры, которые принимались ранее, должного эффекта не дали. Именно так глава государства Аслан Бжания мотивировал необходимость в принятии новых, более жестких мер в борьбе с незаконным использованием электросетей и добыче криптовалюты.

Как рассказал в интервью радио Sputnik депутат Народного Собрания Левон Галустян, президент выступил с двумя предложениями: внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях и внесение изменений в Уголовный кодекс.

"В Уголовный кодекс вносится новая новелла, согласно которой юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, который незаконно пользуется мощностями единого оператора энергетических сетей ("Черноморэнерго" - прим.) размером более одного мегаватта, то он будет нести ответственность и он должен будет заплатить штраф в размере более одного миллиона рублей. Если данный вид деятельности повторится этим же гражданином в течение одного календарного года, то в таком случае наступает уголовная ответственность с полной конфискацией имущества", - пояснил он.

Проект закона Администрация президента еще 25 января направила в Парламент. По словам Галустяна, в комитете по государственной правовой политике и законодательству уже состоялось предварительное рассмотрение поправок в закон.

"Участвовали не только члены комитета, но и в целом депутаты, которые высказывают свою озабоченность, потому что ситуация, которая складывается в энергосистеме, волнует всех, и она неоднократно поднималась в стенах абхазского Парламента. По итогам длительного обсуждения было принято решение вынести проект закона на заседание Парламента для его принятия в первом чтении. Депутаты единогласно проголосовали за внесенные изменения в закон об административных правонарушениях и в уголовный кодекс. Предлагается ужесточить меры ответственности за незаконное потребление электроэнергии", - рассказал Галустян.

В соответствии с регламентом и действующим законодательством, инициатива главы государства сначала обсуждается Парламентом в том виде, в котором она сформулирована Администрацией президента. Поэтому еще в первом чтении депутаты не имеют возможности что-либо изменить.

Но уже после его принятия в первом чтении парламентарии имеют возможность вносить в проект свои поправки. По словам Левона Галустяна, концептуально депутаты выразили полное согласие и единодушие с представленным проектом закона. Вопросы возникли в части деталей.

"Лично у меня тоже возникли вопросы, я их высказывал во время встречи в комитете. Мне кажется, в представленном проекте закона немного несоразмерные штрафы, которые предлагаются. Например, за незаконное подключение трехфазки гражданин, который использует это в бытовых целях, должен платить такой же штраф, как и тот, кто незаконным использованием электросетей извлекает прибыль. Сумма штрафа одинаковая, она составляет 18 тысяч рублей. Мне кажется, для предпринимателя можно было бы увеличить сумму штрафа, а для физического лица уменьшить или же оставить на предложенном президентом уровне. Я думаю, что в рамках обсуждения между первым и вторым чтениями уже будут приняты какие-то решения. Президент охарактеризовал ситуацию как чрезвычайную. Мы тоже хотели бы быть в этом вопросе соратниками главы государства. Предполагается, что в рамках обсуждения проекта в первом чтении коллеги выскажут свои предложения, и уже непосредственно на следующей сессии будут приняты какие-то изменения с тем, чтобы уже в окончательном чтении с учетом поправок депутатов проект был принят и отправлен на подпись главе государства", - подчеркнул Галустян.

Проблема в исполнении

По мнению спикера Парламента Валерия Кварчия, ситуация в энергетической сфере достигла критической отметки. В Парламенте есть понимание необходимости ужесточения мер борьбы с незаконной добычей криптовалюты.

"Естественно, я поддерживаю такие поправки, выступаю за ужесточение закона для урегулирования деятельности по добыче криптовалюты. Я не сомневаюсь в том, что депутаты поддержат в первом чтении. Но проект будет дорабатываться уже после первого чтения. Учитывая то, что вокруг нашей энергетики складывается тяжелая ситуация, решение нужно принимать быстро. Но к этому вопросу нужно отнестись серьезно. Я считаю, что в первом чтении мы однозначно примем проект, затем перед вторым чтением депутаты будут обсуждать и дорабатывать его. На это нужно несколько дней. Для всех уже понятно, что проект нужно дорабатывать", - считает Кварчия.

Депутат Илья Гуния считает, что на данном этапе нужно принимать только ту часть законопроекта, в которой говорится о борьбе с майнингом.

"Есть моменты, где мы согласны, но есть также моменты, с которыми не согласны. В проекте говорится не только о майнинге криптовалюты, есть также пункт о незаконном использовании электросетей в бытовых целях. Вот в этой части принимать решения пока рано. Мы не можем за один день взять и решить все вопросы энергетики, их нужно обсуждать. В первую очередь, мы должны решить проблему майнинга, чтобы люди бесперебойно получали электроэнергию", - отметил Гуния.

Депутаты обеспокоены тем, что новый законопроект постигнет та же участь, как и многие другие законы Абхазии - не получит применения на практике.

"По большому счету, в законодательстве у нас все есть для привлечения к ответственности за незаконное пользование электросетями. Я боюсь, что законопроект на практике не будет иметь применение. Но исполнительная власть и президент, в первую очередь, гарант Конституции. Есть тут и риск, что законопроект подготовит почву для коррупции в среде работников "Черноморэнерго". Такое не исключено. К сожалению, у нас в применении законов сложилась такая тяжелая ситуация", - пояснил спикер Парламента Валерий Кварчия.

Депутат Левон Галустян добавил, что Народное Собрание также наделено функциями контроля, и ситуация в энергоотрасли и в дальнейшем должна быть на личном контроле парламентариев.