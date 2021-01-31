Замглавы Минздрава Абхазии рассказал о работе в COVID-центре в Гудауте

По данным на 30 января, с начала эпидемии в Абхазии выявили 11520 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 9820 человек, скончались 172 человека.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Нехватка медработников в Гудаутском ковидном центре катастрофическая, сказал в интервью радио Sputnik заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария.

"Я нахожусь в Гудаутском ковидном центре уже четвертые сутки, и несомненно объем работы увеличился почти вдвое. К сожалению, наши коллеги из Российской Федерации сейчас отсутствуют. Я оставил свое рабочее место в Министерстве здравоохранения и выполняю свой основной долг, как врач, хоть далеко не эпидемиолог и не инфекционист", - говорит он.

Замминистра работает в основном корпусе лечебницы на четвертом этаже здания, бригада врачей оказывает помощь около сорока пациентам ковидного центра. У десятерых из них течение болезни тяжелое, они требуют постоянного наблюдения.

"Проблема не в том, что мы не справляемся с врачебной практикой, дело в том, что нам приходится делать работу, которую должны проводить медсестра, младший медперсонал, занимаемся переводом больных из корпуса в корпус", - подчеркнул Алхас Конджария.

Бригады российских медиков, которые приезжали на помощь абхазским коллегам в Гудаутскую больницу обеспечивали работу всего инфекционного блока лечебницы, они оказывали помощь реанимационным больным, заметил замминистра.

"Это дополнительная нагрузка на реаниматологов, их у нас не так много. Исходя из ситуации, пришлось приехать сюда и помогать, так поступил не только я, но и многие мои коллеги. Здесь доктора разных профилей - травматологи, неврологи, сосудистые хирурги, терапевты", - отметил он.

По словам Конджария, несмотря на то, что существует нехватка кадров, врачи делают все возможное, чтобы не страдал лечебный процесс.

"Заболевание действует, в том числе на нервную и психическую систему, люди становятся раздраженными, они нервничают, у кого-то опускаются руки. Каждого надо подбодрить, обнадежить. Потому что если сам пациент не захочет вылечиться, как бы мы не старались, не сможем ему помочь. Не сказал бы, что качество работы страдает из-за проблем с количеством врачей, при этом физически успеть за всем сложно, но такого нет, что больной лежит заброшенный и к нему никто не подходит", - сказал замминистра здравоохранения.

Обход пациентов производится два раза в сутки, при необходимости врачи заходят к больным и в третий раз. Медики спрашивают, как себя чувствуют пациенты, при необходимости отправляют на компьютерный томограф. Помимо обходов врачи выполняют и необходимую бумажную работу. Иногда пациентов в госпиталь привозят поздно ночью, и только обследовав больного, уложив в палату, врач может покинуть "красную зону".

Министерство здравоохранения делает все возможное, чтобы привлечь как можно больше медиков на борьбу с пандемией, говорит Алхас Конджария.

"Именно поэтому я здесь нахожусь. Если реаниматолог ранее занимался перетаскиванием, например, кислородных баллонов, то сейчас мы помогаем коллегам, а они занимаются реанимационными больными. Несмотря на это, дефицит в реаниматологах остается, но это не говорит о том, что мы не справляемся с больными, которые находятся здесь. У нас очень грамотные реаниматологи, другое дело, что они работают из последних сил, очень устают, часть из них заболело", - сказал Конджария.

Помимо реаниматологов в Гудаутском ковидном госпитале, продолжил он, ощущается острая нехватка младшего медицинского персонала и санитаров.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе Минздрава, абхазская сторона запросила продления командировок российских врачей для работы в Гудаутском ковидном центре. Однако информации о том, будут ли направлены в республику бригады российских медиков, пока нет.

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