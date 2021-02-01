Гражданина Абхазии задержали за ввоз метадона в республику

Задержанного обвиняют в незаконном приобретении, перевозке, хранении без цели сбыта, а также ввозе на территорию Абхазии наркотического вещества.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Житель Очамчырского района Дмитрий Воуба задержан сотрудниками уголовного розыска и патрульно-постовой службы УВД по Гагрскому району, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Мужчину задержали после прохождения таможенного контроля на КПП "Псоу", при личном досмотре у него было изъято наркотическое средство метадон.

Возбуждено уголовное дело. В соответствии с Уголовным кодексом республики, за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотиков Воуба грозит от одного до трех лет лишения свободы. За незаконные производство, переработку, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а равно сбыт наркотиков ему грозит лишение свободы от пяти до восьми лет со штрафом в размере от 150 до 200 тысяч рублей.

Воуба отбывает 15 суток административного ареста за незаконное потребление наркотических средств и отказ от медицинского освидетельствования, по истечению которых для него будет избрана мера пресечения.

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