Игра на понижение: как районы Абхазии борются с незаконным майнингом

Президент Абхазии Аслан Бжания 22 января приказал снизить объемы потребления электроэнергии в течение недели, для этой цели во всех районах были созданы штабы по выявлению и отключению майнинговых ферм.

О том, какую работу проводят районные штабы, чтобы снизить потребление электроэнергии, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Как выполняется поручение

На совещании 22 января глава государства привел цифры потребления электроэнергии в 2019 и 2020 годах. Согласно показателям, в 2020 году нагрузка на электросети увеличилась на 21 процент. Поэтому президент поручил каждому району снизить объемы потребления энергии до уровня 2019 года плюс пять процентов.

В противном случае, пригрозил Аслан Бжания, глава администрации, начальник милиции, прокурор, энергетик района получат строгий выговор, а затем и – увольнение с работы.

Все районы республики ежедневно отчитываются руководству страны о проделанной работе. Контроль за этим ведет глава Администрации президента Алхас Квициниа, который в интервью Sputnik рассказал, что приказ президента выполняется по всей республике.

"Мы предпринимаем все меры, чтобы население получало стабильную электроэнергию, это основная задача для нас. Правоохранительные органы, представители "Черноморэнерго" и руководство страны активно занимаются этим вопросом", - подчеркнул он.

Результаты такой работы видны уже сейчас, так как в последнее время подача электроэнергии стабилизировалась. "Это не значит, что работу надо прекращать и довольствоваться тем, что есть", - заметил Алхас Квициниа.

Снизить потребление электроэнергии: как выполняется поручение президента

Работа в районах

После введения запрета майнинга в Ткуарчалском районе закрыли 11 криптоферм, сейчас созданный штаб следит за тем, чтобы они не заработали вновь, рассказал в интервью Sputnik заместитель главы администрации района Владислав Аршба.

"Потребление электроэнергии каждый день разное, бывает чуть меньше или чуть больше определенного объема. У нас была задача снизить потребление энергии на пять мегаватт, но мы снижаем на 5,5 иногда даже до шести мегаватт, это зависит от погодных условий, когда отопительные электроприборы включают меньше", - говорит он.

Отключений электричества населению нет, если речь не идет об аварийных ситуациях, заметил замглавы администрации Ткуарчалского района.

Гагрский штаб по выявлению и отключению майнинговых ферм также ведет активную работу, с момента поручения президента в районе заактировали 32 криптофермы, общей мощностью на 17,2 мегаватта.

"Общее количество сэкономленной электроэнергии, по данным "Черноморэнерго", составляет 26 мегаватт. На эту цифру повлияли отключенные криптофермы, также действия предпринимателей, которые самостоятельно отключили фермы из-за опасений, что их выявят. Естественно снижение потребления электроэнергии связано и с погодными условиями, из-за потепления население снизило потребление энергии", - сообщили в администрации Гагрского района.

По информации главы администрации Очамчырского района Станислава Амичба за все время запрета на деятельность по добыче криптовалют в районе отключили 51 майнинговую ферму.

"Возможно, есть места, где мы еще не обнаружили аппараты для майнинга, будем продолжать работу по выявлению, другого пути нет. Будем проверять нагрузки на сети и по ним определять, в каких местах может быть установлено оборудование", - подчеркнул он.

29 января президент Аслан Бжания провел встречу с членами районных оперштабов и руководителями госведомств по вопросу контроля за незаконным использованием майнингов. Согласно озвученным на совещании цифрам, в Сухумском районе до 22 января были выявлены 32 криптофермы, после совещания президента было найдено еще 11 ферм в частном секторе. В Галском районе нашли и обесточили 13 майнинг-аппаратов, один из них был в частном доме и 12 машин в станции технического обслуживания.

На 22 января потребление электроэнергии в Гулрыпшском районе составляло 41,3 мегаватт. За неделю было отключено 20 криптоферм, мощность потребления снизилась на 10,6 мегаватт. В столице всего было выявлено 904 криптомашины, в том числе в нефункционирующих гостиницах и кафе. В Гудаутском районе было отключено 37 ферм, в которых было от 20 до 1500 аппаратов. Общая мощность отключений – восемь мегаватт.