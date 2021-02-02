Отвод судьи: Верховный суд приступил к рассмотрению дела Анзора Тарба

Сухумский городской суд вынес оправдательный вердикт всем обвиняемым по делу о смерти заключенного Анзора Тарба в здании МВД в ноябре. Генеральная прокуратура и сторона потерпевших обжаловали приговор в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии приняла решение об отводе судьи Романа Кварчия при рассмотрении кассационного представления Генеральной прокуратуры и жалобы потерпевших на решение Сухумского городского суда по делу о смерти заключенного Анзора Тарба в здании МВД.

На отводе судьи Романа Кварчия настояли представители государственного обвинения. Как объяснила прокурор Эльвира Хазириши, 10 ноября 2020 года оправдательный приговор подсудимым Аутлеву, Кулову, Джикирба и Чедия вынес судья Сухумского суда Инар Кварчия. Так как Инар и Роман Кварчия однофамильцы, то при рассмотрении дела последний может быть прямо или косвенно заинтересованным лицом, что является основанием для его отвода.

Сторона защиты высказалась против отвода Романа Кварчия, так как не был установлен факт степени родства между судьями.

"Мы знаем, что они являются представителями одной и той же фамилии. Мы живем в Абхазии и знаем наше общество. Естественно, люди одной фамилии родственники и человек не может принять объективное решение в отношении того приговора, который был вынесен его родственником в суде первой инстанции", - объяснила Хазириши.

Адвокат оправданного Аслана Чедия Нино Корсая тоже отметила, что принадлежность к одной фамилии не может указывать на родственные отношения и родство должно быть официально установлено. С ней согласились и остальные адвокаты оправданных.

Сам Роман Кварчия заявил, что никакой личной заинтересованности в рассмотрении дела у него нет.

Для принятия решения члены кассационной коллегии удалились в совещательную комнату. Спустя час было оглашено решение, согласно которому судья Мая Квициния одобрила отвод Кварчия "с учетом резонанса по делу", а Генри Гамисония был против. Однако по закону при равном количестве голосов, поданных за и против отвода, отвод считается удовлетворенным.

Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.

Фигурантами дела о халатности и превышении должностных полномочий, возбужденного после гибели заключенного Тарба в здании Министерства внутренних дел, стали сотрудники МВД Абхазии Бадри Джикирба, Аслан Чедия, Адгур Аутлев и Виталий Кулов.

10 ноября 2020 года Сухумский городской суд во главе с судьей Инаром Кварчия вынес оправдательный вердикт всем обвиняемым в деле, ввиду отсутствия доказательств их виновности. Также суд постановил, что из-за сотрудников Генеральной прокуратуры Абхазии, которые не в полной мере реализовали свои полномочия при расследовании дела, были утеряны важные вещественные доказательства.

13 ноября Генеральная прокуратура заявила, что считает приговор Сухумского горсуда незаконным и необоснованным и намерено обжаловать решение суда в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики.