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Незаконно и необоснованно: Генпрокуратура обжалует решение суда по делу Тарба

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Генеральная прокуратура Абхазии отреагировала на оправдательный приговор Сухумского городского суда по делу о смерти в здании МВД заключенного Анзора Тарба и частное постановление в адрес генерального прокурора республики.

Генеральная прокуратура Абхазии считает приговор Сухумского городского суда по делу о смерти в здании МВД заключенного Анзора Тарба незаконным и необоснованным и будет обжаловать его в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики.

Об этом на брифинге Генпрокуратуры сообщила помощник генпрокурора по связям со СМИ и общественностью Рада Сангулия.

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