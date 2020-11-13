Незаконно и необоснованно: Генпрокуратура обжалует решение суда по делу Тарба

Генеральная прокуратура Абхазии считает приговор Сухумского городского суда по делу о смерти в здании МВД заключенного Анзора Тарба незаконным и необоснованным и будет обжаловать его в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики.
Об этом на брифинге Генпрокуратуры сообщила помощник генпрокурора по связям со СМИ и общественностью Рада Сангулия.
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