Сухумский суд вынес приговор по делу о смерти Тарба в стенах МВД

Анзор Тарба, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Сухумский городской суд вынес приговор бывшим сотрудникам Министерства внутренних дел Абхазии Адгуру Аутлеву, Виталию Кулову, Бадри Джикирба и Аслану Чедия по делу о смерти в здании ведомства заключенного Анзора Тарба в ночь с 10 на 11 июля 2019 года.

По решению судьи Инара Кварчия, бывший начальник Управления уголовного розыска МВД Бадри Джикирба, его заместитель Аслан Чедия и сотрудники ведомства Адгур Аутлев и Виталий Кулов были признаны невиновными в смерти Анзора Тарба в связи с отсутствием доказательств их причастности к преступлению.

Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.

Фигурантами дела о халатности и превышении должностных полномочий, возбужденного после гибели заключенного Тарба в здании Министерства внутренних дел, стали сотрудники МВД Абхазии Бадри Джикирба, Аслан Чедия, Адгур Аутлев и Виталий Кулов.

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