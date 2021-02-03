Не выходя из дома: виртуальное путешествие по Абхазии

Sputnik Абхазия собрал пять достопримечательностей республики, в которые можно совершить путешествие онлайн.

Sputnik

Охватившая планету коронавирусная инфекция сделала жизнь людей виртуальной. Практически все переходит в режим онлайн: театры, учебные заведения, концерты, фитнес-занятия с инструктором и прочее.

Любители путешествий могут не отчаиваться. Посетить Абхазию все равно можно. Правда, виртуально. Заодно можете запланировать отпуск на лучшие времена, когда будут сняты все ограничения, введенные из-за коронавируса.

Гора Арбаика

Арбаика - один из самых высоких хребтов республики.

Высота его составляет 2661 метр над уровнем моря. Название горы происходит от абхазского "арбаӷь аика" — гребень петуха.

Арбаика расположена в Гагрском районе. Ограничена каньонами рек Куту-Шара, Гега и Бзыбь на севере и востоке, побережьем Черного моря на юго-западе, долинами рек Хашупсе и Цандрипш на западе.

В недрах массива находятся самые глубокие пещеры мира — Веревкина и Крубера Воронья.

Моквский собор

Храм в Мокве был возведен при Леоне III, в период высшего расцвета Абхазского царства. Тогда же учредили Моквское епископство. Главный придел храма был освящен во имя Богородицы.

Собор был важным центром культуры. Здесь копировались рукописи и реставрировались старые кодексы. До наших дней сохранились рукописи из церковной библиотеки с именами лиц, служивших в Моквском соборе.

Особую значимость и художественную ценность представляет и знаменитое Моквское Евангелие, выполненное иноком Ефремом по поручению Моквского епископа Даниила в 1300 году.

В XVII веке, после захвата Абхазии турками, храм опустел и был разграблен. В конце столетия епископство перестало существовать.

В 1860-х годах владетельный князь Абхазии Михаил Шервашидзе на свои средства отремонтировал собор. Но нанятый им мастер провел реставрацию далеко не лучшим образом. Собор утратил значительную часть своего оригинального облика. В этот период собор стал усыпальницей. Здесь похоронены последний владетельный князь Абхазии Михаил Шервашидзе, его сын Георгий, поэт и общественный деятель, многие абхазские военачальники.

В 1902 году был основан Моквский Успенский женский монастырь.

Ресторан "Гагрипш"

В 1902 году принц Ольденбургский купил красивое деревянное здание будущего ресторана "Гагрипш" на всемирной выставке в Париже.

"Гагрипш" в разобранном виде привези в Абхазию. При монтаже здания не применялся металлический крепеж. Ни внутри, ни снаружи не было использовано ни единого гвоздя.

Ресторан посещали Николай II, Иосиф Сталин, Антон Чехов, Иван Бунин, Федор Шаляпин и Максим Горький. В "Гагрипше" проходили съемки фильма "Зимний вечер в Гаграх".

До нашего времени здание дошло практически в первозданном виде, несмотря на множество реконструкций. Это касается и внешности, и интерьера.

Абхазский Государственный драматический театр

Здание Абхазского драмтеатра - одна из самых главных "визиток" столицы Абхазии.

Оно было построено в 1912 году. Сначала это была гостиница "Гранд-отель" и театр на 670 мест. Они принадлежали местному купцу Иоакиму Алоизи.

Позже "Гранд-отель" переименовали в "Бзыбь", а театр Алоизи - в Государственный театр Абхазии. Первую передвижную труппу абхазского театра организовал в 1921 году основоположник абхазской литературы Дмитрий Гулиа. Непосредственно Абхазский драмтеатр был создан спустя десять лет.

В 1943 году в здание попала немецкая бомба, и оно полностью сгорело.

Реконструировали в 1952 году. Архитектор сильно изменил комплекс. Он объединил театр Алоизи, гостиницу "Гранд-отель" и кинотеатр "Олимпия", построенные в стиле модерн, в большое строение в стиле "сталинский ампир".

В 2010—2012 годах Абхаздрам капитально реставрировали. Реконструированный зал театра вмещает 700 зрителей.

Озеро Рица — одна из главных и красивых достопримечательностей Абхазии. Озеро Рица ежегодно посещают миллионы туристов и десятки тысяч жителей республики.

Длина озера почти два километра, а глубина — около 150 метров. Вода в Рице настолько чистая, что ее зеленоватые воды просматриваются на глубине десяти метров. Озеро расположено на северо-западе Абхазии, на территории Рицинского реликтового национального парка.

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