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Парламент Абхазии ратифицировал соглашение с Сирией об отмене виз для дипломатов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии ратифицировал соглашение между правительством Абхазии и правительством Сирии о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов.

Баграт Хутаба
© Sputnik
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Открывая первое заседание Парламента в новом 2021 году, спикер Парламента Валерий Кварчия отметил, что в рамках весенней сессии парламентариям предстоит рассмотреть немало законопроектов, которые важны для республики. 

Затем депутаты утвердили повестку дня, после чего депутат Парламента Астамур Логуа зачитал проект Соглашения между Абхазией и Сирией об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. По его словам, пока речь идет только о дипломатах и служащих, и выразил надежду на то, что в будущем будут отменены визы для всех граждан двух стран. 

Депутат призвал поддержать законопроект, 26 парламентариев проголосовали за, воздержавшихся и проголосовавших против не было. 

  • Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Сирией об отмене виз для дипломатов
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Сирией об отмене виз для дипломатов
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Сирией об отмене виз для дипломатов
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Сирией об отмене виз для дипломатов

Соглашение направлено на укрепление достигнутых двусторонних отношений между Сирией и Абхазией в части установления взаимных безвизовых поездок для граждан, владельцев действительных дипломатических или служебных паспортов. 

Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года. Официальному заявлению сторон предшествовала трехсторонняя встреча послов Абхазии, Сирии и Южной Осетии, которая прошла в Дамаске. Послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами.

Флаги Сирии и Абхазии
© Foto / Пресс-служба Президента Республики Абхазия
В Дамаске открылось Посольство Абхазии в Сирии

В конце июля 2020 года президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба. Там прошла церемония вручения верительных грамот. Торжественная церемония открытия Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике состоялась в Дамаске 6 октября 2020 года.  

6 октября 2020 года глава МИД Абхазии Даур Кове и зампредседателя Совета Министров Сирии, министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Валид Аль Муаллем подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов.


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