Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии ратифицировал соглашение между правительством Абхазии и правительством Сирии о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов.

Открывая первое заседание Парламента в новом 2021 году, спикер Парламента Валерий Кварчия отметил, что в рамках весенней сессии парламентариям предстоит рассмотреть немало законопроектов, которые важны для республики.

Затем депутаты утвердили повестку дня, после чего депутат Парламента Астамур Логуа зачитал проект Соглашения между Абхазией и Сирией об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. По его словам, пока речь идет только о дипломатах и служащих, и выразил надежду на то, что в будущем будут отменены визы для всех граждан двух стран.

Депутат призвал поддержать законопроект, 26 парламентариев проголосовали за, воздержавшихся и проголосовавших против не было.

Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Сирией об отмене виз для дипломатов © Sputnik / Томас Тхайцук

Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Сирией об отмене виз для дипломатов © Sputnik / Томас Тхайцук

Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Сирией об отмене виз для дипломатов © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Сирией об отмене виз для дипломатов

Соглашение направлено на укрепление достигнутых двусторонних отношений между Сирией и Абхазией в части установления взаимных безвизовых поездок для граждан, владельцев действительных дипломатических или служебных паспортов.

Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года. Официальному заявлению сторон предшествовала трехсторонняя встреча послов Абхазии, Сирии и Южной Осетии, которая прошла в Дамаске. Послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами.

В конце июля 2020 года президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба. Там прошла церемония вручения верительных грамот. Торжественная церемония открытия Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике состоялась в Дамаске 6 октября 2020 года.

6 октября 2020 года глава МИД Абхазии Даур Кове и зампредседателя Совета Министров Сирии, министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Валид Аль Муаллем подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов.