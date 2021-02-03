Пациент с COVID скончался в Гудаутском госпитале, выявлено 64 новых случая

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 464 человек в Абхазии, болезнь подтвердилась у 64 из них, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

В Гудаутском госпитале 2 февраля скончался пациент 1954 года рождения. У него была выявлена новая коронавирусная инфекция тяжелой формы, а также двусторонняя полисегментарная пневмония.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 107 человек, у 93 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Ткуарчалской ЦРБ - 8 , в Гагрской ЦРБ - 38, в российском военном госпитале в Сухуме - 32 пациента.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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