16:45 03 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.08
  • EUR91.56
Поиск

Проблемы с подачей кислорода испытывает Гудаутский ковидный госпиталь

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
8501
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/16/1031148746.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210203/1031764460/Problemy-s-podachey-kisloroda-ispytyvaet-Gudautskiy-kovidnyy-gospital.html

Централизованную подачу кислорода для пациентов с коронавирусной инфекцией ввели в Гудаутском госпитале в конце декабря 2020 года.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадри Есиава. В Гудаутском ковидном госпитале периодически возникают проблемы с подачей кислорода по централизованной системе пациентам, сообщил Sputnik главврач Гудаутской районной больницы Хаджарат Шамба.

© Sputnik / Кирилл Шипицин
В Гудаутском ковидном госпитале ввели централизованную подачу кислорода

"У нас ввели централизованную подачу кислорода, но мы продолжаем менять баллоны. На улице стоят рамки, где установлены эти баллоны с кислородом, и их надо менять по мере опустения. Это надо делать вовремя, но так получается не всегда. Здесь сугубо человеческий фактор, и пока у нас не будет цистерн с кислородом, такие сложности сохранятся", - отметил Шамба.

Помимо этого, добавил главврач, происходит обледенение труб централизованной системы и стрелок на индикаторах уровня наполненности баллонов, что приводит к несвоевременной замене баллонов.

"Этой работой занимаются люди, которые уже еле стоят на ногах. Бывает, что они просто не могут быстро заменить баллоны или же обледеневшие стрелки сбивают их с толка. Эти баллоны в среднем заканчиваются в течение 40 минут или одного часа, в зависимости от того, сколько пациентов подключено к тому или иному аппарату, и как они дышат. Время всегда меняется и нужно постоянно следить за уровнем кислорода в баллонах, давлением в системе. В сутки расходуется более 150 баллонов, бывает, что до 200-250 доходит", - рассказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Замглавы Минздрава Абхазии рассказал о работе в COVID-центре в Гудауте

Такая нестабильная подача кислорода пациентам приводит к ухудшению состояния их здоровья, подчеркнул Шамба.

"Ухудшение состояния здоровья некоторых пациентов я напрямую связываю именно с этим. Представьте, что вы не дышите одну минуту, а может, и пять. Конечно, влияет. Потом приходится по полдня их восстанавливать или вообще начинать лечение с нуля", - сказал главврач и добавил, что к смерти пациентов эти проблемы не приводили.  

На сегодняшний день, одна из главных проблем, которые испытывает госпиталь в Гудауте, связана с острой нехваткой медицинского персонала, в особенности, профессиональных реаниматологов.

Руководство госпиталя пытается решить проблему с обледенением части централизованной системы подачи кислорода с помощью горячей воды, которую они вывели к месту, где установлены баллоны, но это не решение проблемы, и перебои с подачей кислорода все равно возникают, сказал Шамба.

Как уточнил главврач районной больницы, заменой баллонов и отслеживанием уровня кислорода в системе занимаются люди, которые проводят дезинфекцию в медучреждении. Медучреждение подписало с ними договор о сотрудничестве.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лекарства по воздуху: дрон для перевозки вакцин от COVID-19 в Германии
Одиночный пикет Бутиной: зачем она вышла к Дому приемов МИД России
Демография Абхазии: ситуация за два года
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться