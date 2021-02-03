Проблемы с подачей кислорода испытывает Гудаутский ковидный госпиталь

Централизованную подачу кислорода для пациентов с коронавирусной инфекцией ввели в Гудаутском госпитале в конце декабря 2020 года.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадри Есиава. В Гудаутском ковидном госпитале периодически возникают проблемы с подачей кислорода по централизованной системе пациентам, сообщил Sputnik главврач Гудаутской районной больницы Хаджарат Шамба.

"У нас ввели централизованную подачу кислорода, но мы продолжаем менять баллоны. На улице стоят рамки, где установлены эти баллоны с кислородом, и их надо менять по мере опустения. Это надо делать вовремя, но так получается не всегда. Здесь сугубо человеческий фактор, и пока у нас не будет цистерн с кислородом, такие сложности сохранятся", - отметил Шамба.

Помимо этого, добавил главврач, происходит обледенение труб централизованной системы и стрелок на индикаторах уровня наполненности баллонов, что приводит к несвоевременной замене баллонов.

"Этой работой занимаются люди, которые уже еле стоят на ногах. Бывает, что они просто не могут быстро заменить баллоны или же обледеневшие стрелки сбивают их с толка. Эти баллоны в среднем заканчиваются в течение 40 минут или одного часа, в зависимости от того, сколько пациентов подключено к тому или иному аппарату, и как они дышат. Время всегда меняется и нужно постоянно следить за уровнем кислорода в баллонах, давлением в системе. В сутки расходуется более 150 баллонов, бывает, что до 200-250 доходит", - рассказал он.

Такая нестабильная подача кислорода пациентам приводит к ухудшению состояния их здоровья, подчеркнул Шамба.

"Ухудшение состояния здоровья некоторых пациентов я напрямую связываю именно с этим. Представьте, что вы не дышите одну минуту, а может, и пять. Конечно, влияет. Потом приходится по полдня их восстанавливать или вообще начинать лечение с нуля", - сказал главврач и добавил, что к смерти пациентов эти проблемы не приводили.

На сегодняшний день, одна из главных проблем, которые испытывает госпиталь в Гудауте, связана с острой нехваткой медицинского персонала, в особенности, профессиональных реаниматологов.

Руководство госпиталя пытается решить проблему с обледенением части централизованной системы подачи кислорода с помощью горячей воды, которую они вывели к месту, где установлены баллоны, но это не решение проблемы, и перебои с подачей кислорода все равно возникают, сказал Шамба.

Как уточнил главврач районной больницы, заменой баллонов и отслеживанием уровня кислорода в системе занимаются люди, которые проводят дезинфекцию в медучреждении. Медучреждение подписало с ними договор о сотрудничестве.

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