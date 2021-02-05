"Черноморэнерго" поручено направить все материалы майнинг-проверок в Госстандарт

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган поручила "Черноморэнерго" направить все материалы проверок незаконного потребления электроэнергии в Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору, который уполномочен применять меры административного воздействия в отношении незаконных потребителей. Об этом сообщается на сайте Минэка.

В Министерстве экономики Абхазии прошло совещание с представителями Министерства юстиции, МВД, Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору и РУП "Черноморэнерго".

Отмечается, что за весь 2020-й и январь 2021 года сотрудники "Черноморэнерго" по итогам проверок выписали 588 актов. Однако выездных проверок было гораздо больше, и результаты многих из них остались незаактированными.

Специалисты объяснили отсутствие актов проверок невозможностью выявить владельцев ферм по майнингу криптовалют, определить ответственное лицо и подготовить материалы для назначения санкций.

При этом министр экономики напомнила, что "Черноморэнерго" не может применять санкции в отношении незаконных потребителей энергии, может только констатировать факт нарушений и злоупотреблений, после чего все материалы должны быть направлены в правоохранительные и надзирающие органы для дальнейших действий.

Вице-премьер Кристина Озган также поручила "Энергонадзору" в кратчайшие сроки сформировать списки проверенных майнинг-объектов и направить их в правоохранительные органы, чтобы они в оперативном режиме установили владельцев или бенефициаров данных ферм.

"Функционал, закрепленный за Комитетом, весьма внушительный, и вы должны его использовать по максимуму. Отсутствие понимания владельца объекта не снимает с вас ответственности и обязанности применить санкции. Существуют определенные нормы, подразумевающие ответственность в виде штрафов. У вас достаточно полномочий, чтобы вести эту работу", - отметила Кристина Озган.

В том числе сотрудникам Госстандарта совместно с МЧС было поручено провести проверку энергообъектов на предмет безопасности, охраны и других возможных угроз.

Министр заключила, что все участники процесса по выявлению незаконных потребителей электроэнергии должны взаимодействовать между собой.

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