14:43 05 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.11
  • EUR89.89
Поиск

"Черноморэнерго" поручено направить все материалы майнинг-проверок в Госстандарт

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (336)
70 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/16/1031502445.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210205/1031782102/Chernomorenergo-porucheno-napravit-vse-materialy-mayning-proverok-v-Gosstandart.html

Президент Абхазии поручил главе Минэка обеспечить координацию действий органов государственной власти, осуществляющих применение мер административного воздействия, предусмотренных законодательством.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган поручила "Черноморэнерго" направить все материалы проверок незаконного потребления электроэнергии в Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору, который уполномочен применять меры административного воздействия в отношении незаконных потребителей. Об этом сообщается на сайте Минэка.

В Министерстве экономики Абхазии прошло совещание с представителями Министерства юстиции, МВД, Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору и РУП "Черноморэнерго".

Отмечается, что за весь 2020-й и январь 2021 года сотрудники "Черноморэнерго" по итогам проверок выписали 588 актов. Однако выездных проверок было гораздо больше, и результаты многих из них остались незаактированными.

Специалисты объяснили отсутствие актов проверок невозможностью выявить владельцев ферм по майнингу криптовалют, определить ответственное лицо и подготовить материалы для назначения санкций.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Штраф или срок: что может грозить за незаконное потребление электроэнергии в Абхазии

При этом министр экономики напомнила, что "Черноморэнерго" не может применять санкции в отношении незаконных потребителей энергии, может только констатировать факт нарушений и злоупотреблений, после чего все материалы должны быть направлены в правоохранительные и надзирающие органы для дальнейших действий.

Вице-премьер Кристина Озган также поручила "Энергонадзору" в кратчайшие сроки сформировать списки проверенных майнинг-объектов и направить их в правоохранительные органы, чтобы они в оперативном режиме установили владельцев или бенефициаров данных ферм.

"Функционал, закрепленный за Комитетом, весьма внушительный, и вы должны его использовать по максимуму. Отсутствие понимания владельца объекта не снимает с вас ответственности и обязанности применить санкции. Существуют определенные нормы, подразумевающие ответственность в виде штрафов. У вас достаточно полномочий, чтобы вести эту работу", - отметила Кристина Озган.

В том числе сотрудникам Госстандарта совместно с МЧС было поручено провести проверку энергообъектов на предмет безопасности, охраны и других возможных угроз.

Министр заключила, что все участники процесса по выявлению незаконных потребителей электроэнергии должны взаимодействовать между собой.

Читайте также:

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (336)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сквозь воду на поезде: наводнение в Германии
Второй этап вакцинации миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе
Демография Абхазии: ситуация за два года
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться