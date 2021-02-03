Беспросветная отрасль: почему в Абхазии возник энергокризис

По оценкам президента Абхазии Аслана Бжания, для того чтобы энергоотрасль в республике работала в безаварийном режиме и обслуживала экономические потребности, нужно вложить в нее около 21 миллиарда рублей.

О том, как и почему возник энергокризис в Абхазии и что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Проблемы в энрегоотрасли Абхазии возникли не вчера и не сегодня, в этом уверен бывший гендиректор компании "Черноморэнерго" Резо Зантария. Они зародились еще пять лет назад и предвидеть их "можно и нужно было".

"Еще пять лет назад никто с ним (энергокризис - прим.) не боролся. Можно ли было вчера увидеть кризис, который настал сегодня? Можно. И это задача главного энергетика. В энергетике можно увидеть кризис, который будет завтра, послезавтра. Это все носит расчетный характер. Стране не хватило разума исправить ситуацию за пять лет. Все эти пять лет увеличивался дефицит электроэнергии и зависимость ее от внешних факторов. Что за все это время было сделано? Ничего. И если даже что-то было сделано, то эти ли меры нужны были?" - задается вопросом Зантария.

Другой причиной энергокризиса специалисты называют отсутствие альтернативного источника отопления. В зимний период практически каждый житель Абхазии отапливает жилище с помощью электроприборов. А это увеличивает нагрузки на отрасль.

По словам бывшего начальника электросети по Сухуму Леонида Накопия, проблемы с электричеством возникали и до майнинговой эпохи.

"Энергетика не рассчитана на такие нагрузки. Сейчас еще майнинги добавились. Раньше в Абхазии жили более 500 тысяч человек, работали заводы и фабрики, но электричества хватало. Дело в том, что раньше был газ, не разрешали включать отопление с помощью электричества. Только в Сухум тоннами завозили мазут, чтобы в зимний период обеспечить отопление. Сейчас же альтернативного источника отопления, кроме электрического, в республике нет. И без майнинга хозяйство разрушалось постепенно. Это думаете, майнинг виноват? У нас и до майнинга было так. Система разрушается, никто не вкладывает в нее", - отмечает эксперт.

Нужен комплексный подход

На встрече с депутатами Парламента первого созыва президент Абхазии Аслан Бжания рассказал, сколько денег нужно для безаварийной работы энергоотрасли в Абхазии. По мнению специалистов, сиюминутного решения для выхода из энергокризиса нет. В этом вопросе нужен комплексный подход.

Бывший глава "Черноморэнерго" Резо Зантария отмечает, чтобы не запустить энергокризис, необходимо проводить правильную техническую политику. В 2013 году он инициировал комплексную программу возрождения энергетики. Проект предполагал повышение тарифа за потребление электричества, борьбe с хищением электроэнергии и определение ответственности за неуплату за свет.

По мнению Зантария, цена за электроэнергию не соответствует затратам энергетического хозяйства, необходим тариф в 60 копеек с учетом, что будет платить 90% населения.

"Тогда как раз стояла задача определить стоимость электроэнергии в соответствии с затратами. То, что тогда не додали энергетике и привело к такой ситуации. Если не будешь проводить плановые ремонты, все ремонты сложатся в одну кучу и произойдет аварийная ситуация. Будут происходить тяжелые аварии и денег на их устранение будет не хватать, - поясняет эксперт. - Затраты за подачу электроэнергии от источника выработки до потребителя не покрываются. А как тогда содержать энергетику в достойном состоянии, чтобы она могла достойно подаваться до потребителя? У государства нет денег, государство не вкладывается. Если даже сейчас вкладывается, то это какие-то мизерные деньги. К тому же это не системные вложения".

Бывший руководитель "Черноморэнерго" отмечает, что нужно наладить учет потребляемой энергии.

"Потребитель должен видеть, сколько электроэнергии он потребляет. Только тогда он начнет экономить", - уверен он.

Того же мнения придерживается и энергетик Леонид Накопия, который считает, что счетчики нужно устанавливать повсеместно.

"В энергохозяйство нужно вносить большие средства, повсеместно ставить приборы учета, чтобы все работало как в случае с мобильной связью - не заплатили за телефон - вы не можете звонить. Тогда и хозяйство будет иметь возможность улучшить условия. А когда никто не хочет платить за свет, ничего не получится. Когда мы повсеместно поставим счетчики, люди будут платить за свет - тогда у нас будет избыток электроэнергии. Если человек будет знать, что за неуплату он автоматически отключается, он начнет платить за свет так же. За телефон 1000 рублей в месяц платить не сложно, а вот за свет 500 рублей заплатить - насильно не заставишь. Никто не понимает, что электроэнергия просто так с неба не падает. За этой отраслью нужно следить, эту отрасль нужно обслуживать", - подчеркивает Накопия.

Старший преподаватель кафедры энергетических систем Абхазгосуниверситета Эдуард Кимкетов отмечает необходимость начать экономить электроэнергию. Но не за счет населения, а за счет новых технологий.

"Надо брать опыт зарубежных передовых стран. Изучить этот вопрос особого труда не составляет, но надо, чтобы этим занимались специалисты, чтобы они начали изучать альтернативную энергетику более серьезно. Например, Германия. Она идет по пути возобновляемых источников электроэнергии. Они сделали акцент на возобновляемых источниках энергетики. Это солнечная энергетика, тепловая энергетика, то есть геотермальная и еще тепловые насосы. Это все они соединяют воедино. Плюс еще у них водородная электроэнергетика. Вся электроэнергия зимой в Абхазии один к одному идет в тепловую энергию. Это очень невыгодно. Единственный выход – начинать использовать тепловые насосы. Все эти технологии используются за счет внедрения зеленого тарифа и правильно сформированной законодательной базы", - отмечает Кимкетов.

По его мнению, если проблему сейчас не исправить, то ситуация лишь будет усугубляться, так как износ электросетей будет только увеличиваться.

Бич энергетики

Доктор экономических наук Заур Шалашаа считает, что сегодня бессмысленно говорить о пользе майнинга криптовалюты для национальной экономики.

"От деятельности майнеров государство мало, что получает. Единственное, если они оплачивают за потребление электроэнергии, то спасибо. Если бы только государство занималось этим видом деятельности и запрещало частным лицам, то это тоже бессмысленно. Потому что люди тоже наравне с государством могли бы пользоваться этими же электросетями для майнинга криптовалюты. Сегодня нет даже учета, сколько людей занимается этим видом деятельности. Это нелегальный бизнес, предпринимательская деятельность, осуществляемая незаконным путем. Майнинг в Абхазии не приносит никакого эффекта для экономики страны. Эффект только лично каждого, кто этим занимается", - отмечает Шалашаа.

Однако некоторые специалисты уверены, если бы майнинг работал на энергосистему страны, то эта отрасль сегодня только процветала бы.

"Майнинг в какой-то степени - доходный бизнес. За счет дохода от майнинга можно было бы восстанавливать электросети. Можно было очень многое изменить. Люди за это время целое состояние сделали, а это могло пойти на пользу энергетике. Если бы майнинг работал на государство, а не на частников, то энергохозяйство сегодня процветало бы. Но нет частники воруют электричество, сами ничего не платят", - добавляет Леонид Накопия.

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