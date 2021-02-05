Абхазия будет участвовать в мероприятиях Года молодежи в Сочи

Глава Сухума Беслан Эшба встретился с мэром Сочи Алексеем Копайгородским в пятницу 5 февраля.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Абхазская молодежь будет участвовать в культурных и спортивных мероприятиях Года молодежи в Сочи, об этом договорились на встрече главы Сухума и Сочи, сообщает пресс-служба администрации Сухума.

"Между Российской Федерацией и Республикой Абхазия установлен стратегический союз. Уверен, что укрепление партнерских отношений между нашими городами принесет пользу как сочинцам, так и жителям Абхазии", – сказал Беслан Эшба.

Алексей Копайгородский подчеркнул, что встреча с главой Сухума станет стартом для дальнейшего плодотворного сотрудничества, укрепления взаимовыгодных связей между городами в области туризма, спорта, культуры и молодежной политики

Стороны также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества в части продвижения продукции абхазских производителей на территории Сочи и сочинских производителей в Сухуме, совместного участие в форумах и выставках, сельскохозяйственных ярмарках.

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