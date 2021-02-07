Гуманный жест с неизвестными последствиями: как исполняется амнистия в Абхазии

В сентябре 2020 года в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости Абхазии депутаты Парламента приняли постановление об амнистии заключенных.

Гуманный жест народных избранников вызвал полемику в обществе и среди властных структур республики. Представители правоохранительных органов выразили опасение, что под амнистию попадут лица, совершившие особо тяжкие преступления.

О том, как в Абхазии исполняется амнистия, сколько человек уже помиловали и оправдались ли опасения силовых структур, читайте в материале Sputnik.

Sputnik

Амнистия, принятая парламентариями в сентябре 2020 года, коснулась 247 человек, которые были условно осуждены или должны были заплатить штрафы. От дальнейшего отбывания наказания в исправительных учреждениях освобождены 17 человек, прекращено девять уголовных дел в отношении 12 человек и сокращена неотбытая часть наказания наполовину у 13 человек. Такие цифры привел заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа.

Согласно постановлению Парламента, амнистия касалась:

осужденных на срок не более трех лет и женщин со сроком до пяти лет,

участников боевых действий по защите Абхазии,

женщин старше 55 лет,

мужчин старше 60 лет,

несовершеннолетних, инвалидов и тяжелобольных, а также беременных женщин и матерей, имеющих несовершеннолетних детей,

обвиняемых, у кого судебное решение еще не вступило в силу.

При этом помилование коснулось и тех, кто совершил особо тяжкие преступления. Хотя депутаты Парламента Абхазии заверяли, что "поднятая шумиха" вокруг амнистии неоправданна, так как она не затрагивает тех, кто совершил такие преступления, как убийство, похищение человека, разбой и другие виды тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, под статьи амнистии попали фигуранты громкого убийства российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его спутницы Ольги Скаредновой, а также Эдуард Адлейба, совершивший убийство Рафика Чолокяна и жестоко избивший его супругу Людмилу Матосян.

"Если конкретно по делу Клемантовича, то в отношение трех фигурантов срок наказания был сокращен наполовину. В соответствии с частями статей амнистии они подпадают под помилование. Кто-то был ветераном, кто-то старше 60 лет. Соответственно, они подпадают под пункты, которые есть в постановлении. Адлейба также подпадает под данную амнистию. Он является инвалидом второй группы. А инвалиду второй группы также сокращается срок наполовину. То есть с 13 лет и восьми месяцев срок был снижен до шести лет 10 месяцев", - рассказал замминистра МВД Беслан Чкадуа.

Он добавил, что, учитывая тюремную арифметику в Абхазии, даже при сокращении половины срока, амнистия свое существенное "влияние все равно вносит". И потому многие осужденные по тяжким преступлениям, могут выйти из тюрьмы в ближайшее время благодаря гуманному жесту депутатов.

Гражданин и начальник: Чкадуа о реализации постановления об амнистии в Абхазии

Начальник Судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба отметил, что опасения Генеральной прокуратуры насчет амнистии оправдались.

"Под данную амнистию попали лица, которые совершили особо тяжкие преступления. Это и в части сокращения наказания в ряде дел, связанных с посевом запрещенных наркосодержащих растений. Лица были освобождены от уголовной ответственности. Более того, у нас было несколько дел, где подсудимым на момент принятия амнистии было более 60 лет. Амнистия – не реабилитирующее основание, она не освобождает от выплаты гражданских исков, если они в деле были заявлены. Но при этом она погасит все правовые последствия в будущем. Если он в последующем совершит преступление, то не будет считаться судимым. И, соответственно, никаких правовых последствий от прошлой судимости у него нет. Это уже седьмая амнистия на моей практике. В отличие от предыдущих, эта отличается тем, что в ней отсутствовал 10-й пункт, в которой была отдельная категория статей, в отношении которых не применялась амнистия, вне зависимости от положения лица", - отметил Амичба.

По постановлению Парламента, под помилование попадали также инвалиды I и II групп и тяжелобольные. В обществе было опасение, что многие осужденные начнут подделывать справки, чтобы в отношение них была применена амнистия.

Однако, по словам Даура Амичба, Генпрокуратура в координации с МВД постаралась максимально исключить возможность подделки документов.

"В первую очередь, были запрошены списки инвалидов I и II группы. Они у нас были заранее. Получить справки после принятия амнистии практически было невозможно. Дабы исключить какие-то ложные медицинские заключения, комиссия МВД не применяла амнистию в отношении больных сразу. Была создана отдельная комиссия, которая всех осужденных, которые подавали заявки, заново перепроверила и дала новое заключение. Эти документы в прокуратуре перепроверили в порядке надзора. Мы максимально постарались минимизировать возможность подделки документов", - добавил он.

Убыточная амнистия

Под помилование попали и те лица, в отношении которых были определены штрафы. Так, судебными исполнителями прекращено 116 исполнительных производств о взыскании назначенных штрафов. Общая сумма по всем этим делам составляет более пяти миллионов 400 тысяч рублей.

"Основные штрафы от 10 до 150 тысяч. Максимальная сумма - 150 тысяч рублей. Суммы разные, бывает 30 тысяч, бывает 70 тысяч. В процессе применения амнистий с какими-либо трудностями не сталкивались. Просто в ходе производства мы запросили всю необходимую информацию и в МВД, и в другие органы, чтобы получить полную информацию о самом должнике. Все лица, в отношении которых производство было прекращено, они согласны", - рассказал замруководителя Службы судебных исполнителей Сандро Гадлия.

По его словам штрафы были вынесены по совершенно разным преступлениям. Но при этом нет ни одного коррупционного дела, которое Контрольная палата направляла в прокуратуру.

"У нас в основном по кражам, грабежам. В общем 116 исполнительных производств прекращено судебным исполнителем в отношении должников, которые должны были заплатить штрафы, назначенные судом в качестве наказания за совершенное деяние", - уточнил Гадлия.

Амнистия, принятая Парламентом страны еще в сентября 2020 года продолжается и по сегодняшний день.

"Как показывает практика, будет продолжаться еще примерно несколько месяцев. Так как в судах республики остались дела, по которым приговор еще не вынесен. Это лица, которые совершили преступление до 29 сентября и подпадают под статьи амнистии", - пояснил начальник Судебного управления Генпрокуратуры Абхазии.

По его словам, пока рано говорить об эффекте амнистии, так как пока нет примеров, когда освобожденные лица, по выходу на волю снова совершали преступление.