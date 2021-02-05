Гражданин и начальник: Чкадуа о реализации постановления об амнистии в Абхазии

Заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия, как реализуется постановление об амнистии, принятое Парламентом в сентябре 2020 года, и в отношении каких лиц она уже применена.

Радио Гражданин и начальник: Чкадуа о реализации постановления об амнистии в Абхазии

Постановление об амнистии, приуроченной к 27-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии, было принято Парламентом 24 сентября 2020 года. Оно должно было вступить в силу с момента его официального опубликования и подлежало исполнению в течение двух месяцев.

Как проходит амнистия, в отношении скольких лиц она уже применена, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа.

"Амнистия проходит в штатном режиме, на сегодняшний день дела еще рассматриваются. Есть случаи, когда в судах пересматриваются дела, и уже новые пересмотренные дела попадают под статьи данной амнистии. На сегодняшний день в отношении условно осужденных, когда наказание не связано с реальным лишением свободы, под амнистию попали 247 человек, освобождены от дальнейшего отбывания наказания из исправительных учреждений 17 человек, прекращено 9 уголовных дел в отношении 12 человек и сокращена неотбытая часть наказания наполовину у 13 человек. Такие данные у нас на сегодняшний день. Работа продолжается… У нас создана соответствующая комиссия. Все вопросы согласовываются с прокуратурой, если необходимо с судами. Совместными усилиями мы проводим реализацию амнистии", - сказал Чкадуа.

Он рассказал также и о том, кто из фигурантов дел по тяжким преступлениям попал под амнистию.

Подробности в аудиофайле.

Постановление об амнистии, приуроченной к 27-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии, вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В МВД Абхазии заявили, что приведение в исполнение отдельных частей закона об амнистии могут дискредитировать правоохранительную и судебную системы и повлечь дальнейшее недоверие к государству в целом.

28 сентября председатель комитета по государственно-правовой политике Парламента Валерий Агрба провел пресс-конференцию и ответил на критику постановления Народного Собрания об амнистии.

29 сентября парламентарии призвали президента, МВД, Минюст и Государственную телерадиокомпанию Абхазии не оказывать давление на Народное Собрание и соблюдать принцип разделения властей. Парламент принял обращение к исполнительной власти в связи "с попыткой дискредитации Народного Собрания".

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