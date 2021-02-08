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Абхазские пенсии можно будет снимать через банкоматы

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210208/1031797636/Abkhazskie-pensii-mozhno-budet-snimat-cherez-bankomaty.html

Пенсионные выплаты в Абхазии с 17 августа перестали начислять на банковские карты, получить деньги можно было только в кассах банков.

СУХУМ, 8 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Пенсионеры, получающие абхазскую пенсию, смогут снимать выплаты с банковских карт через банкоматы, сообщил в интервью Sputnik председатель пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Предложение, от которого можно отказаться: что будет с абхазской пенсией

Речь идет о категории пенсионеров, не являющихся получателями выплат от России.

"Это не относится к тем, кто получает российскую пенсию. Как известно, пенсионные выплаты перестали осуществлять через банковские карты по просьбе российских коллег, из-за того, что некоторые люди продолжали снимать с карт пенсии за своих родственников, которые уже ушли из жизни", - напомнил он, отметив, что факты недобросовестного использования фиксировались и в отношении банковских карт пенсионеров, получающих абхазскую пенсию.

При этом, Пенсионный фонд Абхазии приветствует возобновление выплат через банковские карты, особенно с учетом того, что пенсионерам приходится стоять в очередях за получением выплат в период пандемии коронавируса, заметил Гулария.

"Для людей это будет удобно, они смогут снимать пенсии тогда, когда им удобно в банкомате", - подчеркнул глава Пенсионного фонда.

Он также заметил, что периодически в Пенсионный фонд поступают обновленные данные получателей пенсий, и несмотря на то, что полностью исключить неправомерные действия со стороны граждан нельзя, решение о возврате на прежнюю систему выплат оправдано, сказал Денис Гулария.

Всего в Абхазии около 47 тысяч получателей пенсионных выплат, 30 тысяч из них получают российскую пенсию.

Пенсии и пособия только от Пенсионного фонда республики получают около 17 тысяч человек. Из них около восьми тысяч человек - получатели абхазских пенсий по возрасту. Возвращение к обслуживанию через банкоматы коснется 17 тысяч человек, получающих выплаты только от ПФА.

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