Новые меры борьбы с бродячим скотом будут применять в Гудауте

Новые меры по борьбе с бродячим крупным рогатым скотом в Гудауте продлятся до тех пор, пока хозяева не перестанут отпускать своих животных в городскую черту.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Крупный рогатый скот, разгуливающий в городской черте, будут вывозить и отпускать за пределы города коммунальные службы Гудаутского района с конца недели, рассказал начальник коммунальных служб района Феликс Симсим.

"Конкретное место еще не определено, но мы будем вывозить за пределы городской черты. Такие меры связаны с тем, что крупный рогатый скот пасется в городе. В основном этот скот принадлежит жителям города и села Лыхны", - отметил он.

По словам Симсим, проблема с бродячим крупным рогатым скотом в Гудауте существует уже не первый год. Власти не раз пытались ее решить с помощью штрафных санкций и закрытия скота на первом этаже недостроенного здания райкома партии, но результатов это не дало, так как владельцы скотины просто дожидались, пока коммунальщики отпустят животных.

"Скотина может по десять дней там сидеть взаперти, но за ними никто не приходит. Мы не можем держать их там вечно, и приходится отпускать", - поделился Симсим.

Как долго коммунальные службы будут вывозить скот за город, Феликс Симсим ответить затруднился, но отметил, что все зависит от самих хозяев животных, которые должны держать свой скот в пределах своих владений.

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