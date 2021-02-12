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Часть Абхазии осталась без света из-за отключения ВЛ "Кавкасиони"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (344)
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Во вторник 9 февраля ВЛ "Кавкасиони" отключалась из-за аварии на территории России, которую удалось устранить только к вечеру.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Из-за отключения высоковольтной линии "Кавкасиони" без электричества остались Гулрыпшский, Очамчырский, Галский районы, а также восточная часть Ткуарчалского района, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

В пятницу 12 февраля половина Сухума на четыре часа остается без света, с 12:00 до 16:00.

За последние дни "Кавкасиони" выходит из строя второй раз. Утром 9 февраля высоковольтная линия была отключена из-за аварии на территории России. На несколько часов без света остались Галский и Очамчырский районы.

Из-за этого происшествия в Абхазии наблюдался дефицит электроэнергии примерно 40-50 мегаватт. В "Черноморэнерго" не исключали возможность введения веерных отключений в республике, пока авария на территории России не будет устранена. К 21:00 9 февраля аварию удалось устранить на территории России.

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (344)

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