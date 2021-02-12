Минэкономики Абхазии объявило набор специалистов в сфере авиации

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Министерство экономики Абхазии объявило набор специалистов в сфере авиации для прохождения переподготовки в вузах России, об этом сообщается на сайте ведомства.

Набор производится по следующим специальностям:

диспетчеры по организации воздушного движения;

специалисты по обслуживанию радио, электрических средств и пунктов органов управления воздушным движением;

специалисты по техническому обслуживанию радиолокационных средств;

специалисты по обслуживанию систем посадки;

специалисты по энергообеспечению аэродрома;

специалисты по эксплуатации аэродрома.

В четверг 11 февраля в Росавиации прошли консультации по вопросу восстановления авиасообщения в Сухумском аэропорту. Вице-премьер, министр экономики республики Кристина Озган встретилась с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько.

Уже разработана дорожная карта и ведутся консультации с проектными организациями, отметил представитель Росавиации. По словам Кристины Озган, абхазская сторона ожидает, что работы по проектированию объектов аэропортового комплекса будут начаты в этом году.

Ранее президент Абхазии в интервью АТ заявлял, что открытие Сухумского аэропорта произойдет не позднее 2024 года. Бжания также заметил, что задачу по запуску аэропорта нельзя решить за один день, однако работа в этом направлении будет продолжаться, и проект будет реализован. Он подчеркнул, что положительное решение этой задачи будет определять судьбу этого правительства.

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