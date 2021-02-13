Аслан Бжания проинспектировал работы на подстанции "Сухум-1"

Подстанция "Сухум-1", на которой в декабре 2020 года произошел пожар, реконструируется в рамках Инвестиционной программы.

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал подстанцию "Сухум-1", об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сопровождении вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, гендиректора "Черноморэнерго" Михаила Логуа, начальника Управления капитального строительства Тимура Агрба Бжания осмотрел закрытые распределительные устройства (ЗРУ), а также Оперативный пульт управления.

Михаил Логуа проинформировал президента, что объект в строю и работы на подстанции, которые проводятся в рамках Инвестпрограммы, находятся на завершающей стадии капитального ремонта.

Глава УКС Тимур Агрба в видео на официальной странице вице-премьера, министра экономики Кристины Озган в Instagram, заявил, что стоимость работ на подстанции по сметной документации составляет 190 миллионов рублей. По словам Агрба, все оборудование находится на месте, сейчас ведутся пуско-наладочные работы.

Тимур Агрба также отметил, что окончание работ намечено на 20 апреля 2021 года.

Президент Аслан Бжания выразил удовлетворение ходом восстановительных работ, при этом рекомендовал реализовать все работы в срок.

"Ситуация сложная. Но мы должны решить эту проблему, даже если придется работать без выходных",- сказал президент.

ПС "Сухум-1" - самая крупная подстанция, которая питает основную часть столицы. 5 декабря из-за пожара на подстанции без электричества осталась вся столица, по словам Михаила Логуа, порядка 30 тысяч человек. В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки.

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