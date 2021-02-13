14:59 13 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.94
  • EUR89.61
Поиск

Аслан Бжания проинспектировал работы на подстанции "Сухум-1"

© Foto / пресс-служба Президента Республики Абхазия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (346)
283 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/0d/1031828376.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210213/1031828420/Aslan-Bzhaniya-proinspektiroval-podstantsiyu-Sukhum-1.html

Подстанция "Сухум-1", на которой в декабре 2020 года произошел пожар, реконструируется в рамках Инвестиционной программы.

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал подстанцию "Сухум-1", об этом сообщает пресс-служба главы государства.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Снизить потребление электроэнергии: как выполняется поручение президента

В сопровождении вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, гендиректора "Черноморэнерго" Михаила Логуа, начальника Управления капитального строительства Тимура Агрба Бжания осмотрел закрытые распределительные устройства (ЗРУ), а также Оперативный пульт управления.

Михаил Логуа проинформировал президента, что объект в строю и работы на подстанции, которые проводятся в рамках Инвестпрограммы, находятся на завершающей стадии капитального ремонта.

Глава УКС Тимур Агрба в видео на официальной странице вице-премьера, министра экономики Кристины Озган в Instagram, заявил, что стоимость работ на подстанции по сметной документации составляет 190 миллионов рублей. По словам Агрба, все оборудование находится на месте, сейчас ведутся пуско-наладочные работы.

Тимур Агрба также отметил, что окончание работ намечено на 20 апреля 2021 года.

Президент Аслан Бжания выразил удовлетворение ходом восстановительных работ, при этом рекомендовал реализовать все работы в срок.

"Ситуация сложная. Но мы должны решить эту проблему, даже если придется работать без выходных",- сказал президент.

ПС "Сухум-1" - самая крупная подстанция, которая питает основную часть столицы. 5 декабря из-за пожара на подстанции без электричества осталась вся столица, по словам Михаила Логуа, порядка 30 тысяч человек. В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки.

Читайте также:

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (346)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Празднование лунного Нового года в мире
"Мы совершили ошибку": дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к "Спутнику V"
Анализ на COVID-19: где и как пройти диагностику
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться