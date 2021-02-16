Переток электроэнергии в республику из России фактически осуществляется с 2016 года в осенне-зимний период.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Абхазия задолжала России за переток электроэнергии, только за период с февраля по апрель 2020 года сумма задолженности составляет 619 миллионов рублей, заявила на брифинге в понедельник 15 февраля вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

По словам Озган, ежегодные объемы перетока электроэнергии из России в республику разные.

До начала перетока с 11 декабря 2020 года за Абхазией уже числилась задолженность за февраль-апрель 2020 года в объеме 619 миллионов рублей, плюс, не была погашена, но была предусмотрена в рамках Инвестпрограммы, сумма в 190 миллионов рублей за 2019 год.

"На текущий момент 190 миллионов рублей за переток 2019 года компенсировано в рамках Инвестпрограммы. Параллельно из остатка задолженности в 619 миллионов рублей определен источник финансирования в объеме 162 миллионов рублей в рамках решения сопредседателей российско-абхазской межправительственной комиссии и этот долг будет погашен уже в этом году. Остаток долга пока без источников финансирования, соответственно и текущий переток тоже", - подчеркнула Озган.

Вице-премьер отметила, что президент Аслан Бжания обратился к руководству России с просьбой рассмотреть вопрос погашения данной задолженности. Озган добавила, что о решениях, которые будут приниматься по остаткам задолженности, будут информировать дополнительно, работа в этом направлении ведется.

Министр также ответила на вопрос о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

Тарифная политика в сфере энергетики сегодня, по ее словам, не отвечает требованиям, которые должны применяться в отношении этой стратегической отрасли.

"У нас фактически отсутствует тарифная политика в сфере энергетики, как и во многих других отраслях. Все, что касается тарифов, у нас всегда упирается в социальную составляющую. На фоне заработной платы и пенсий, которые мы выплачиваем, говорить об актуальной тарифной политике, которая соответствовала бы требованиям в этой отрасли, сложно. Но, не двигаться, стоять на месте и ждать, что кто-то решит за нас наши проблемы не верно", - подчеркнула Озган.

Она напомнила, что тарифы на электроэнергию, действующие в республике, не менялись с 2011 года.

"Понятно, что себестоимость электроэнергии в разы отличается от действующих тарифов. В такой ситуации требовать от энергетиков адекватной работы, подачи бесперебойной энергии в нужном количестве не совсем обоснованно", - сказала Кристина Озган.

Она заявила, что власти должны принять концепцию тарифной политики и определить, как государство будет выстраивать систему в дальнейшем.

"Мы будем инициировать изменение тарифов. Этот вопрос будет обсуждаться и в правительстве, и с депутатами парламента, чтобы выйти на некий среднесрочный план реализации тарифной политики, с целью установления адекватных тарифов. Нам надо добиться хотя бы того, чтобы мы могли оплачивать себестоимость киловатта", -отметила вице-премьер.

При этом она напомнила и о другой существующей в энергосфере проблеме - неуплате за электроэнергию.

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