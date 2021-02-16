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Бжания назвал объем суточного потребления энергии, который нельзя превышать

© Foto / Официальный сайт Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (350)
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Sputnik Абхазия
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Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. В этом месяце суточный объем потребления электроэнергии в Абхазии не должен превышать 8,3 миллиона киловатт, заявил президент Аслан Бжания на совещании с членами правительства, главами районных администраций, представителями "Черноморэнерго", Генпрокуратуры и МВД. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Бжания отметил, что по информации, которую он получает, в стране снова наблюдается увеличение объема потребления электроэнергии. При этом не весь объем потребления электроэнергии объясняется наступлением холодов.

"С учетом объема перетока электроэнергии из РФ в этом месяце суточный объем потребления электроэнергии не должен превышать 8,3 миллиона киловатт", - сказал он.

Аслан Бжания заявил, что не намерен впредь проводить большие совещания по этой теме.

"Я буду принимать решения на основании полученной информации об объемах потребления электроэнергии", - подчеркнул глава государства.

Он также предупредил должностных лиц о персональной ответственности в случае невыполнения поручений.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (350)

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