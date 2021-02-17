Около 400 килограммов мимозы пытались незаконно ввезти в Россию из Абхазии

С начала сезона мимозы было возбуждено семь дел об административных правонарушениях в отношении лиц, пытавшихся незаконно вывезти мимозу общим весом более 700 килограммов.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Около 400 килограммов незадекларированной мимозы пытались ввезти в Россию из Абхазии, сообщает Служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

Незадекларированный товар был обнаружен при досмотре двух машин на таможенном посту МАПП "Адлер".

По результатам таможенного осмотра в багажнике автомобиля марки LADA, прибывшем из Абхазии, были обнаружены 25 связок акации серебристой общим весом более 136 килограммов.

Водитель объяснил отсутствие необходимых документов на товар тем, что не был осведомлен о порядке оформления сельскохозяйственной продукции для коммерческих целей. В отношении гражданина Абхазии было возбуждено дело об административном правонарушении.

Еще один автомобиль марки ГАЗ 2217 был остановлен и направлен на таможенный досмотр, так как он вызвал подозрение у инспектора таможни.

Водитель авто, не дождавшись таможенного контроля и воспользовавшись наплывом автомобилей, решил выехать с территории таможенного поста в направлении России без разрешения со стороны инспектора таможни. Он был остановлен и возвращен в пункт пропуска и досмотра. В салоне его машины были обнаружены 22 связки акации серебристой общим весом более 232 килограммов. В отношении правонарушителя возбудили три дела об административных правонарушениях.

На данный момент проводится административное расследование в отношении двух правонарушений.

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