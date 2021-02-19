Из Абхазии в Россию экспортировано более 55 тысяч тонн цитрусовых

Сезон экспорта цитрусовых из Абхазии в Россию начинается с начала октября, в пиковые месяцы в сутки экспортируется до 1000 тонн.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. С сентября 2020 года по настоящее время в Россию было экспортировано 55 тысяч 72 тонны цитрусовых, рассказала Sputnik начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета Абхазии Асида Квициния.

"С сентября по настоящее время из Абхазии в Россию было экспортировано 55 тысяч 72 тонны цитрусовых, в сравнении с прошлогодними показателями эти данные больше на 40 тысяч тонн, это рекордный показатель экспорта цитрусовых плодов за последние несколько десятков лет", - сказала Квициния.

По ее словам, большая часть экспорта приходится на декабрь – это пиковый сезон, в это время российско-абхазскую границу в среднем за сутки пересекает до 200 грузовых машин с цитрусовыми, и в среднем в сутки вывозится около 1000 тонн.

"Около 12 тысяч тонн цитрусовых экспортировано в январе, и на сегодняшний день уже объемы за сутки сократились, сегодня в среднем в сутки вывозится около 70 тонн, и считается, что сезон идет на спад", - подчеркнула Асида Квициния.

Она также отметила, что проблем с пробками сейчас нет, и движение транспорта осуществляется в обычном порядке.

"В результате рабочих встреч с представителями пограничной таможенной служба России были приняты меры, которые смогли улучшить ситуацию с оперативным прохождением грузов через таможенную границу", - сказала Квициния.

При вывозе цитрусовых через абхазскую таможню установлена минимальная таможенная стоимость, которая составляет 19 рублей за килограмм. Таможенный сбор на абхазской стороне составляет 0,1 процента от таможенной стоимости товара.

На российской же таможне фиксированной стоимости мандаринов нет. Таможенная стоимость рассчитывается из сведений, поданных декларантом – вес и цена, по которой был закуплен товар. Помимо этого, при ввозе растительной продукции в Россию существует и НДС в 10 процентов.

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