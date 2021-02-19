Суд признал уголовное дело против руководства Республиканской больницы законным

В понедельник 15 февраля в Сухумском городском суде начались судебные слушания по делу главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумский городской суд под председательством судьи Екатерины Тыркба признал уголовное дело в отношении главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба, а также индивидуального предпринимателя Аслана Цкуа законным и обоснованным.

Суд счел жалобу адвокатов о незаконности возбуждения уголовного дела необоснованной.

"Суд, не давая оценки имеющимся доказательствам, приходит к выводу об отсутствии материально-правовых, процессуальных оснований для удовлетворения жалобы заявителей по следующим основаниям. Согласно статье 21 Конституции Абхазии, каждому гарантируется судебная защита, соблюдение его прав и свобод. Обжалование в порядке статьи 124-й УПК Абхазии, подлежат решения, действия, бездействия должностных лиц, органов предварительного расследования, которые затрагивают не только уголовно-процессуальные отношения, но и порождают последствия, выходящие за их рамки, существенно ограничивая конституционные права и граждан", - отметила судья.

Екатерина Тыркба подчеркнула, что в соответствии со статьей 38 УПК Абхазии, следователь является должностным лицом, уполномоченный в пределах своей компетенции, осуществляет предварительное следствие по уголовному делу.

"Согласно части второй статьи 38-й УПК, следователь уполномочен возбуждать уголовное дело, принимать уголовное дело к своему производству, или передавать его прокурору для направления по последственности, самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения следственных и иных процессуальных действий", - заметила судья.

Согласно статьи 143 УПК, следователь обязан принять, проверить данные о любом готовящемся преступлении, принять по нему решение в срок не позднее пяти суток со дня поступления указанного сообщения, сказала Тыркба.

"В силу статьи 144-й Уголовно-процессуального кодекса Абхазии по результатам сообщения о преступлении, следователь принимает одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела в порядке установленной статьей 145-й УПК, или же об отказе в возбуждении уголовного дела, или же об отказе в передаче сообщения по последственности в соответствии со статьей 150", - отметила судья.

В соответствии со статьей 145-й УПК республики, при наличии повода и основания, следователь с согласия прокурора возбуждает уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление. В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются дата, время и место его вынесения, кем оно вынесено, повод и основание для возбуждения уголовного дела, говорит она.

"На стадии возбуждения уголовного дела выявляются путем установления достаточных данных о совершенных общественно опасного, уголовно наказуемого деяния, для чего предусмотрена определенная норма уголовного закона, объекта и общих признаков объективной стороны преступления, субъект преступления на стадии возбуждения дела может только предпологаться", - заметила Екатерина Тыркба.

Она также подчеркнула, что в действиях Аполлона Гургулия усматриваются признаки преступления, предусмотренные частью четвертой, статьи 157-й, пункта "б", частью три статьи 288-й УПК Абхазии. В действиях Воуба предусматриваются признаки состава преступления, предусмотренные частью четвертой статьи 32-й пункта "б", частью три статьи 288-й Уголовного кодекса Абхазии. В действиях Аслана Цкуа усматриваются признаки преступления, предусмотренные частью пятой статьи 132-й пункт "б", частью три статьи 288-й УК.

"Достаточным поводом для возбуждения уголовного дела является рапорт об обнаружении признаков состава преступления. Основанием для возбуждения дела послужили материалы доследственной проверки, которые содержат достаточные данные, указывающие на признаки преступлений, инкрементируемых подозреваемым", - заметила она.

Суд, при рассмотрении жалобы адвокатов, не делая выводов о доказанности и недоказанности вины, допустимости или недопустимости собранных доказательств, должен проверить наличие или отсутствие оснований для принятия решения по делу, сказала Тыркба.

"Исходя из вышеизложенного суд находит заявленную адвокатами Тания и Чагунава жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству от 9 февраля 2021 года, вынесенное старшим следователем Кирия необоснованной и не усматривает оснований для ее удовлетворения", - подчеркнула Екатерина Тыркба.

Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии по результатам дополнительной процессуальной проверки 9 февраля возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба.

По версии Генпрокуратуры, главный врач Республиканской больницы Аполлон Гургулия и его заместитель Георгий Воуба заключили договор с индивидуальным предпринимателем Асланом Цкуа.

Следствие считает, что руководство больницы безвозмездно передало ему реагенты, приобретенные за счет республиканского бюджета на сумму 1 262 456 рублей. Реагенты были использованы для оказания платных лабораторных услуг пациентам лаборатории Республиканской больницы.

В понедельник 15 февраля в Сухумском городском суде начались судебные слушания под председательством судьи Екатерины Тыркба.

Заседание началось с рассмотрения жалобы защиты заместителя главного врача Республиканской больницы Георгия Воуба. Адвокаты выразили несогласие с постановлением следователя Генпрокуратуры Наура Кирия о возбуждении уголовного дела в отношении Георгия Воуба от 9 февраля 2021 года.

Решение суда можно обжаловать в течение 15 рабочих дней. Сторона защиты заявила о готовности обжаловать решение суда.

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